Pläne der Bundesregierung Ärztekammer-Präsidentin warnt vor Freigabe von Cannabis

Niedersachsens Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker warnt davor, den Konsum von Cannabis zu verharmlosen. Die Lungenfachärztin übte am Freitag in Hannover scharfe Kritik an den Plänen der Bundesregierung, den Stoff teilweise zu legalisieren. „Cannabis ist keine harmlose Droge“, betonte sie. Eine Legalisierung berge aus ärztlicher Sicht große gesundheitliche Risiken.

Wenn der Genuss von Cannabis in Deutschland straffrei werde, sei mit vermehrten körperlichen und psychischen Schäden durch einen gesteigerten Konsum zu rechnen, sagte Wenker: „Diese werden die ohnehin schon angespannte Versorgungssituation des deutschen Gesundheitssystems zusätzlich belasten.“

Aktuelle Erfahrungen aus Ländern, die Cannabis bereits freigegeben hätten wie die USA, Kanada und Portugal, belegten dies. Nach der Legalisierung sei der Konsum der Droge um etwa 30 Prozent gestiegen. Dabei seien 25 Prozent mehr psychische Störungen aufgetreten, die durch den Genuss hervorgerufen wurden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wollen den Besitz von 25 Gramm Cannabis und den Anbau von drei Hanfpflanzen für den privaten Gebrauch noch in diesem Jahr legalisieren. Clubs oder Vereinen soll es den Angaben zufolge zudem erlaubt werden, Cannabis für ihre Mitglieder produzieren.

Alle neuen Regeln gelten nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Einen bundesweiten Verkauf in lizenzierten Geschäften, wie im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien vereinbart, wird es nach den vorgestellten Gesetzentwürfen jedoch zunächst nicht geben. (epd)