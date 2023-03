Plötzliche Einigung Startchancen-Programm für Brennpunktschulen kommt

Die Länder haben sich auf die interne Verteilung der lang diskutierten „Bildungsmilliarde“ für 4000 Schulen in sozial benachteiligter Lage geeinigt. Demnach sollen 950 Millionen Euro des sogenannten Startchancenprogramms den 16 Ländern gemäß ihrer Schülerzahl zufließen.

Die restlichen 50 Millionen Euro werden gezielt an die Länder gehen, die überproportional viele Schüler in prekären sozialen Lagen haben. Dazu zählen vor allem Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Die Milliarde soll voraussichtlich von 2024 bis 2034 fließen, also auf zehn Jahre verteilt werden.

Wie viel Geld bei den einzelnen Ländern ankommt, ist noch unklar, da wesentliche Punkte des Programms noch mit dem Bund abgestimmt werden müssen. So hatte der Bund von den Ländern verlangt, eigene Mittel aufzubringen und so sein Programm zu ergänzen. Die Länder wenden aber ein, dass sie selbst bereits eigene Brennpunktprogramme und Sondermaßnahmen für Schulen in prekären Lagen finanzieren.

Daher wollten sie sich bei ihrer Sitzung am Freitag noch nicht auf einen Länderbeitrag festlegen. Jedenfalls seien sie sich einig, dass die Fördermittel „nicht mit der Gießkanne“ ausgeteilt werden sollen. Vielmehr sollen jene Länder mehr Geld bekommen, die mehr Schülerinnen und Schüler in prekären Lagen haben. Deshalb plädieren die Länder dafür, das Geld nicht ausschließlich analog zur Gesamtschülerzahl zu verteilen.

50 Millionen Euro sollen analog zur Sozialstruktur der Länder verteilt werden.

Noch nicht sagen konnten die Bildungsminister, wie viele Millionen Euro in jedem einzelnen der 16 Bundesländer ankommen. Beispielhaft wurde aber angegeben, dass Länder wie Bremen mit besonders vielen Schülern in benachteiligten Lagen bis zu 25 Prozent mehr Geld aus dem 50-Millionen-„Solidaritätsfonds“ bekommen sollen. Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) ergänzte, dass Bremen fünfmal mehr Schülerinnen und Schüler in prekären Lagen habe als die bessergestellten Länder.

Berlin kann mit rund 60 Millionen Euro rechnen

Hamburg legte bereits mit einer Modellrechnung in eigener Sache vor: Ties Rabe geht davon aus, dass sein Land in den kommenden zehn Jahren insgesamt mindestens 26 Millionen Euro bekommen wird. Nach einem Verhandlungsmarathon über die ganze Woche „inklusive Bildungsgipfel, Anruf vom Kanzler, allein 17 offiziellen Terminen und einer Nacht mit Excel-Tabellen“ habe Rabe den Durchbruch geschafft „und alle 16 Bundesländer hinter sich gebracht“, so die Darstellung seines Sprechers.

Rein rechnerisch könnte Berlin mit – grob geschätzt – rund 60 Millonen Euro auf zehn Jahre verteilt rechnen. Jetzt müsse der Bund für die Umsetzung sorgen, forderte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Senatorin für Bildung, Astrid-Sabine Busse (SPD).

Nun ist es am Bund, sich dazu zu verhalten und vor allem mitzuteilen, wie viel Geld und zu welchem Zeitpunkt er zur Verfügung stellt. Alexander Lorz (CDU), Bildungsminister von Hessen

Für die CDU-Länder lobte der hessische Kultusminister Alexander Lorz, seitens der Länder lägen nun „Eckpunkte“ zur Umsetzung des Startchancenprogramms vor – sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf die Verteilung der Finanzmittel. Nun sei es am Bund, „sich dazu zu verhalten und vor allem mitzuteilen, wie viel Geld und zu welchem Zeitpunkt er zur Verfügung stellt.“

Es ist ein gutes Signal, dass die Länder zu einem veränderten Schlüssel bei der Verteilung der Gelder bereit sind. Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesbildungsministerin

Es sei „ein gutes Signal, dass die Länder zu einem veränderten Schlüssel bei der Verteilung der Gelder bereit sind“, sagte am Freitag ein Sprecher von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Die Ministerin habe bereits mehrfach betont, dass das „Prinzip Gießkanne der Vergangenheit angehören muss“.

Das Geld soll ab 2024 fließen

Das Startchancenprogramm hatte die Ampel bereits im Koalitionsvertrag angekündigt. In den Koalitionsverhandlungen waren dafür intern gut zwei Milliarden Euro veranschlagt worden. Letzter Stand war, dass der Bund allerdings nur eine Milliarde davon finanzieren will – dabei handelt es sich um die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigte „Bildungsmilliarde“.

Diese solle komplett für das Startchancen-Programm verwendet werden, hatte Bildungsministerin Stark-Watzinger später angekündigt. Die andere Milliarde sollten nach ihren Vorstellungen die Länder aufbringen, was bei diesen zu Unmut geführt hatte.

Um das Gesamtpaket und insbesondere den Verteilungsschlüssel war bis zuletzt gerungen worden. Noch vor Kurzem sah es so aus, als ob eine Einigung noch Monate dauern könnte, zumal die Stimmung nach dem missglückten „Bildungsgipfel“ auf dem Nullpunkt war.

