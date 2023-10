Polen, Österreich und Spanien holen Leute aus Israel Deutsche Bundesregierung plant keine Evakuierungsflüge

Gleich mehrere europäische Regierungen haben mittlerweile angekündigt, ihre Landsleute aus Israel in Sicherheit zu bringen. Polen hat bereits eine Luftbrücke eingerichtet und lässt Menschen in Absprache mit Griechenlands Regierung zunächst von Tel Aviv nach Chania auf der griechischen Insel Kreta bringen, bevor sie von dort aus in ihre Heimat weiterreisen können. Auch Österreich und Spanien wollen Staatsbürger:innen mit Militärmaschinen aus Israel ausfliegen.

„Österreicherinnen und Österreicher, die die Flüge nützen wollen, werden gebeten, sich bei der Österreichischen Botschaft Tel Aviv zu registrieren“, heißt es in Wien. Eine Maschine des Bundesheeres soll die Menschen nach Zypern bringen, von wo aus die Weiterreise möglich sei.

Spaniens Außenminister José Manuel Albares kündigte mindestens eine Militärmaschine an, die in Israel sich aufhaltende Spanier zurückzuholen soll. Falls die Notwendigkeit bestünde, würden noch weitere Flugzeuge entsandt.

Derzeit würden sich noch „einige hundert“ Spanier vor Ort befinden. Da die privaten Fluggesellschaften alle Flüge gestrichen hatten, könnten sie auf andere Weise nicht nach Spanien zurückkommen.

Deutschland setzt auf kommerzielle Flüge

Die Bundesregierung plant für deutsche Staatsangehörige in Israel derzeit keine eigenen Evakuierungsflüge der Bundeswehr. Sie setzt stattdessen weiter auf kommerzielle Flüge, da auch vom Tel Aviver Flughafen Ben Gurion am Montag 109 Abflüge möglich gewesen seien.

„Wir sind gerade mit Hochdruck in Gesprächen mit verschiedenen Airlines, um die Flugkapazitäten auszuweiten“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt gegenüber dem Tagesspiegel. Dabei geht es dem Vernehmen nach auch um Gespräche mit der Lufthansa, die ihre Flüge vorläufig bis Samstag eingestellt hatte.

Eine Austauschgruppe mit zwölf Berliner Jugendlichen aus Pankow, die nach dem Angriff der Hamas sieben Stunden im Bunker ihres Hotels ausharrte, konnte indessen die Rückreise nach Deutschland angetreten. Sie ist laut Tagesspiegel-Informationen um 10.30 Uhr nach Athen geflogen und am Mittag gelandet. (Mit Agenturen)