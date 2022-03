Dieser Tag wird wohl einer der wegweisendsten Tage im Leben von Roman Abramowitsch bleiben. Am 10. März konfisziert der britische Staat das Vermögen des russischen Oligarchen in Großbritannien. Damit gilt er praktisch als unerwünschte Person. Was ihn dabei am heftigsten trifft: Er muss den Fußballklub FC Chelsea nach fast 20 Jahren aufgeben.

Abramowitsch selbst befindet sich an jenem Donnerstag in Istanbul. Dort trifft er sich mit einem der ukrainischen Teilnehmer an den Friedensverhandlungen mit Russland. Und er überbringt eine Botschaft von Wladimir Putin.

Mit dem russischen Präsidenten hatte sich der Oligarch tags zuvor in Moskau getroffen, um ihm eine handgeschriebene Notiz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu überreichen, schreibt die britische „Times“. Diese Notizen sollen die ursprünglichen Bedingungen der Ukraine beinhaltet haben, um den Krieg zu beenden. Putins Botschaft, die Abramowitsch mit nach Istanbul nehmen sollte, lautete: „Sag ihm, ich werde sie vernichten.“

Der Mann, dem Abramowitsch die Botschaft Putins übergibt und mit dem er die festgefahrene Lage bespricht, ist Rustem Umerow. Er ist Mitglied des ukrainischen Parlaments und eine der wenigen Personen, die Selenskyj mit der Mission beauftragt hat, Frieden mit Russland zu schließen. Was genau Abramowitsch und Umerow in Istanbul besprechen, wird nicht bekannt. Klar ist nur: Seit der niederschmetternden Antwort Putins kamen sich die Verhandlungsparteien ein bisschen näher.

Dass Abramowitsch ausgerechnet Umerow trifft, ist dabei kein Zufall: Dieser zählt zu den Krimtataren, einer ursprünglich auf der von Russland annektierten Halbinsel lebende turksprachigen Ethnie. Umerow, ein ehemaliger Geschäftsmann, spricht Türkisch und Russisch. Er reist mit Abramowitsch zu einem späteren Zeitpunkt sogar gemeinsam nach Kiew, um dort Selenskyj persönlich zu treffen.

Doch aus welchen Beweggründen macht Abramowitsch das – als Putins Handlanger oder Anwalt der Ukraine? Oder gar beides? Immerhin verlaufen seine Reisen nicht ganz problemlos: Weil der Privatjet Abramowitschs aufgrund der Sanktionen gegen ihn nicht im europäischen Luftraum verkehren darf, fliegt er mit einem Flugzeug, das in der Türkei registriert ist.

Politexperten vermuten zunächst, dass Abramowitsch die inoffizielle Verhandlungsposition aus Eigeninteresse einnimmt. Schließlich ist er in der Europäischen Union und auch Großbritannien nicht mehr gewollt. Ihm wird eine enge Verbindung zu Putin nachgesagt, von dem die russischen Oligarchen – und somit auch er – in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten finanziell profitiert haben sollen.

Der Reichtum Abramowitschs soll unter anderem auf privatisierte Staatsunternehmen zurückzuführen sein, die er günstig kaufte und mit deutlichem Gewinn wieder verkaufte. So beispielsweise den Ölkonzern Sibneft.

Für Abramowitsch bedeuten die Sanktionen vor allen Dingen, dass er sich vom englischen Fußball-Klub FC Chelsea verabschieden muss, den er seit 2003 besitzt. Der Klub gehört derzeit zu den besten der Welt – und wir nun mehr oder weniger verstaatlicht. Er hatte angeboten, die Einnahmen bei einem möglichen Verkauf an Kriegsopfer zu spenden. Doch daraus wird nichts. Abramowitsch wird es aufgrund der Sanktionen nun nicht mehr möglich sein, durch den Verein an Geld zu kommen.

Ohne Geld aus dem Ausland droht Abramowitsch und vielen weiteren Oligarchen, wieder abhängiger von Putin zu werden. Um sich von dieser Abhängigkeit zu lösen, ließen sich einige von ihnen in der Türkei nieder, wo sie sich die Staatsangehörigkeit mit 250.000 Dollar erkaufen können. Abramowitsch hat dies bislang nicht gemacht, parkt seine beiden Yachten aber im türkischen Hafen von Bodrum. Will er durch seine Position also mögliche Sanktionen umgehen?

Die Luxusjacht "Eclipse" soll dem russischen Oligarchen Abramowitsch gehören. Foto: -/IHA/AP/dpa

Schließlich haben Russland und die Türkei ein ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite pflegen die Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Putin einen recht engen Kontakt. Eine 2020 in Betrieb gegangene Gaspipeline verstärkte die Abhängigkeit der Türkei. Auf der anderen Seite schlug sich die Türkei im Krieg auf die ukrainische Seite, schickte unter anderem Kampfdrohnen. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass die Türkei eben aufgrund der Abhängigkeit auf Sanktionen verzichtet – eine gute Nachricht für Oligarchen wie Abramowitsch.

Eine gute Nachricht ist es allerdings eben auch für Putin, zu dem der Oligarch unbestrittene Verbindungen hat. Als dieser 1999 Präsident wurde, war Abramowitsch zwar bereits eine große Nummer in Russland. Den Aufstieg verdankt er mutmaßlich Putin Vorgänger Boris Jelzin. Später soll Abramowitsch dann Putin in seinen Anfangsjahren finanziell unterstützt haben, unter anderem bei der Gründung von dessen Partei „Einiges Russland“.

Zum Bruch zwischen Abramowitsch und Putin kam es nie

Als Putin den russischen Oligarchen im Jahr darauf verbot, sich in die Politik einzumischen und sich stattdessen dem System Putin unterzuordnen, ordnete Abramowitsch sich unter. Er kaufte den FC Chelsea auch deshalb, um sich ein Geschäft außerhalb dieses Systems aufzubauen und unabhängiger von Putin zu sein. Zum Bruch zwischen den beiden kam es deshalb offenbar nie.

Russlands Präsident Wladimir Putin und Oligarch Roman Abramowitsch, 2005 Foto: Reuters

Neben dem FC Chelsea investierte Abramowitsch auch in großem Stil in den multinationalen Stahlkonzern Evraz, der an der britischen Börse gelistet ist. Dieser produziert unter anderem in den USA, in Kanada – und in Russland. Auch aufgrund dieser Investitionen wurde er in Großbritannien sanktioniert. Denn: Evraz wird vorgeworfen, Stahl für die Aufrüstung des russischen Militärs geliefert zu haben, auch um Panzer zu bauen. Das würde bedeuten, dass das Unternehmen den russischen Angriffskrieg unterstützt. Das Unternehmen bestreitet das.

Dass Abramowitsch Putin nach 1999 aktiv unterstützt hat, lässt sich nicht belegen. Es scheint so, als ob der Oligarch einfach seine Füße stillhielt und weiter profitierte. In der Erklärung für die britischen Sanktionen heißt es unter anderem weiter, dass Putin Abramowitsch ermöglichte, Aktien zu besseren Kursen zu kaufen und zu verkaufen. Er soll sich auch mit den Verträgen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 bereichert haben.

Abramowitschs Mutter ist in der Ukraine geboren

Dafür, dass es Abramowitsch mit seinen diplomatischen Bemühungen ernst meint, spricht hingegen sein familiärer Hintergrund: Seine Mutter wurde in der Ukraine geboren. Außerdem sprach sich seine Tochter bereits öffentlich gegen den Krieg aus. Abramowitsch tat dies nicht direkt – allerdings soll er angeboten haben, die ukrainische Armee finanziell zu unterstützen, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj kürzlich in einem Interview mit Journalisten mehrerer Medien.

Abramowitsch und weitere russische Oligarchen wollen demnach außerdem dabei helfen, die teils zerstörte Ukraine wiederaufzubauen und erwägen, ihr Geschäft in das Land zu verlegen. Selenskyj wiederum will jedem russische Geschäftsmann, der sich dazu durchringt, Sicherheit und Arbeit garantieren.

Selenskyj soll darüber hinaus US-Präsident Joe Biden dem „Wall Street Journal“ zufolge bereits gebeten haben, Abramowitsch vorerst nicht zu sanktionieren. Der Hintergrund: Es soll bereits eine Liste mit vorbereiteten Sanktionen gegen russische Oligarchen geben.

Den Krieg befürwortet Abramowitsch demnach offensichtlich nicht – so sind seine Spendenbereitschaft und mutmaßliche Unterstützung für die Ukraine zu verstehen. Andererseits scheint sein Draht zu Putin, ob des Treffens in Moskau, weiterhin intakt zu sein. Vielleicht nutzt er diesen Draht, um der Ukraine zu helfen – vielleicht lässt er sich aber auch nur von Putin einspannen.