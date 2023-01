Räumung in Lützerath Greta Thunberg ruft im Braunkohle-Dorf zum Widerstand auf

Eigentlich war sie erst zu einer Großdemo am Samstag am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus erwartet worden – doch Klimaaktivistin Greta Thunberg zeigte sich bereits heute in Lützerath. Dort rief die Schwedin zum Widerstand gegen das Abbaggern des Weilers durch den Energieriesen RWE aufgerufen. „Wenn Regierungen und Konzerne die Umwelt zerstören (..), wehren sich die Menschen“, sagte sie.

Thunberg kritisierte auch das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des rheinischen Dorfes scharf. „Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist“, sagte Thunberg. Die 20-Jährige besichtigte auch den Krater des Braunkohletagebaus und hielt dabei ein Schild mit der Aufschrift „Keep it in the ground“ (Lasst es im Boden) hoch.

Sie beobachte die Lage in dem Ort am Rande des nordrhein-westfälischen Braunkohle-Tagebaus schon seit langer Zeit, betonte Thunberg, die die „Fridays for Future“-Bewegung ins Leben gerufen hatte.

Sie werde auch an einer Demonstration zum Erhalt Lützeraths am Samstag teilnehmen, bekräftigte sie. Das Dorf wird derzeit durch die Polizei von Klima-Aktivisten geräumt, die dort Häuser besetzt hatten. „Kämpft für das Überleben“, sagte Thunberg. „Lützi bleibt!“, skandierte sie mit Demonstranten.

Ein Video zeigt zwei Klimaaktivisten in einem Tunnel. © Screenshot Tagesspiegel.

Nach wie vor harren in Lützerath zwei Klimaaktivisten in einem Tunnel aus – um sie dort herauszuholen, sind nach Polizei-Angaben Spezialkräfte von Feuerwehr und THW nötig.

Polizei versucht Kontakt zu Aktivisten im Tunnel aufzunehmen

„Ich finde es einfach schlimm, welche Gefahren diese Menschen auf sich nehmen, für sich“, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach am Freitag, nachdem er ein Stück weit in den Tunnelschacht hineingestiegen war. Die Konstruktion sei nicht sicher, die Sauerstoffversorgung sei auf Dauer nicht sichergestellt, sagte Weinspach. Er gehe allerdings davon aus, dass derzeit keine akute Gefahr für die beiden Personen bestehe. Ob sie festgekettet seien, wisse er nicht.

„Kontaktbeamte versuchen gerade, Kontakt aufzunehmen und mit den Betreffenden zu sprechen“, sagte er. Deren Kommunikation mit Telefon funktioniere nicht mehr, man versuche es jetzt mit Funkgeräten. In der Nacht zu Freitag hatte das Technische Hilfswerk seinen Einsatz beendet, ohne die Aktivisten aus dem Tunnel zu holen.

Die Besetzer des Ortes hatten am Donnerstag in den sozialen Netzwerken über einen Tunnel berichtet und die Polizei gewarnt, mit schwerem Gerät in den Bereich zu fahren. Die Bewegung „Lützi bleibt“ veröffentlichte zuvor ein YouTube-Video, in dem zwei Aktivisten in einem Tunnel zu sehen sind, der sich nach ihren Angaben unter dem Dorf befinden soll.

„Wir sind hier im Lützerather Tunnel“, sagen sie. Sie hätten sich dort unten verschanzt, um die Räumung des Dorfes zu behindern. „Es ist schwieriger, einen Tunnel zu räumen als ein Baumhaus.“

Wir haben fast alle Häuser geräumt, bis auf eins. Dirk Weinspach, Polizeipräsident Aachen

Seit Mittwoch räumt die Polizei den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus. Er soll zur Kohlegewinnung abgerissen werden. Am Freitag begannen Polizisten mit der Räumung des letzten Gebäudes. Nur noch wenige von den ursprünglich mehreren Hundert Klimaaktivisten halten sich in dem Ort auf, die sich der Räumung widersetzen.

In der Nacht harrten die Klimaaktivisten bei starkem Regen, kräftigem Wind und Temperaturen unter zehn Grad aus. Am Donnerstag wurden zahlreiche Holzhütten und Barrikaden der Aktivisten von Baggern dem Erdboden gleichgemacht. Die Besetzer ließen sich bei der Räumung meist ohne große Gegenwehr wegtragen. Einige waren den Tränen nah.

Insgesamt zeigte der Polizeipräsident sich zufrieden mit dem Fortschritt des Einsatzes. „Die Räumung der überirdischen Strukturen ist weitgehend abgeschlossen“, sagte Weinspach im WDR. „Wir haben fast alle Häuser geräumt, bis auf eins. Es ist die Wiese geräumt, ein Großteil der Baumhäuser ist geräumt. Insofern bleibt gar nicht mehr so viel über.“

Ein Bagger begann am Freitag damit, zentrale Gebäude abzureißen. Darunter ist auch das Wohnhaus von Bauer Eckardt Heukamp. An einer Halle daneben hatte weithin sichtbar ein gelbes Transparent mit der Aufschrift „1,5 °C heißt: Lützerath bleibt!“ gehangen. Dieses Halle steht seit Freitagnachmittag nicht mehr. Der Heukamp-Hof war seit Jahren im Hintergrund vieler Protestaktionen zu sehen gewesen und hatte dementsprechend hohen Symbolwert.

Aktivisten ketten sich an RWE-Zentrale in Essen

Aus Protest gegen die Räumung des Dorfes Lützerath für den Braunkohle-Abbau haben am Freitag etwa 25 bis 30 Klimaaktivisten die Einfahrt der Zentrale des Energiekonzerns RWE in Essen besetzt. Drei von ihnen ketteten sich nach Angaben eines Aktivistensprechers mit Fahrradschlössern an einem Rolltor fest. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Lützi bleibt“ und „Moratorium Lützerath“.

Der zu Erkelenz im Rheinland gehörende Ort Lützerath wird derzeit von der Polizei geräumt und abgerissen, damit RWE die darunter liegende Kohle abbaggern kann. Man wolle die Aktion in Essen fortsetzen, bis die Räumung von Lützerath abgebrochen werde, sagte der Sprecher, der nach eigenen Worten der Gruppe „Letzte Generation“ angehört.

Die Aktivisten wollen nicht gehen, bis die Räumung in Lützerath gestoppt wird. © dpa

RWE manipuliere die deutsche Öffentlichkeit und Politik seit vielen Jahren mit falschen Zahlen, zuletzt wieder bei der Frage, ob die unter Lützerath liegende Kohle zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung wirklich notwendig sei. Ein RWE-Sprecher wollte sich zu der Aktion nicht äußern.

Ein Sprecher der Polizei Essen sagte, die Aktion mache ein Passieren der Einfahrt derzeit unmöglich. Die Aktivisten hätten die Worte „Lützerath bleibt“ auf den Boden gesprüht. Auch eine Hauswand sei besprüht worden. In diesem Zusammenhang gehe die Polizei dem Verdacht der Sachbeschädigung nach. Außerdem untersuche man, ob ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht vorliege, da die Demonstration nicht angemeldet worden sei.

200 Vermummte demolieren in Berlin Schaufenster

In der Nacht zu Freitag sollen in Berlin-Mitte mehr als hundert vermummte Täter aus Protest gegen die Räumung randaliert und Schaufensterscheiben eingeworfen haben. Sie zündeten Mülltonnen an und beschossen eine Polizeiwache mit Pyrotechnik, wie die Polizei mitteilte. Die Rede war von mehr als 200 Randalierern, die durch die Straßen rund um den Hackeschen Markt zogen.

Laut Berliner Polizei begannen erste vermummte Personen gegen 1.15 Uhr Mülltonnen anzuzünden. Nachdem die Gruppe stark angewachsen war, zog sie weiter. Dabei beschädigten die mutmaßlich aus der linksextremen Szene stammenden Täter Schaufenster von mindestens 26 Geschäften mit Pflastersteinen und mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln.

Zudem beschmierten sie Fassaden und Fenster mit Parolen im Zusammenhang mit Lützerath. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht außerdem die Polizeiwache in der Brunnenstraße mit Pyrotechnik angegriffen und zwei Parteibüros der Grünen mit Parolen beschmiert. Die Polizei setzte einen Hubschrauber zur Suche nach den Tätern ein.

Großdemo am Samstag kann mit Einschränkungen stattfinden

Die für Samstag im Braunkohlegebiet in Lützerath geplante Großdemonstration kann nach einer Gerichtsentscheidung mit Einschränkungen stattfinden. Das hat das Aachener Verwaltungsgericht entschieden und am Freitag mitgeteilt.

Die Polizei hatte von der Versammlungsleitung von „Klimagerechtigkeitsbewegung DE“ gefordert, dass der Startpunkt der Demo nördlich des Erkelenzer Ortsteils Keyenberg um 10.30 Uhr verlegt wird. Außerdem untersagte die Polizei das Mitführen von zehn Traktoren. Gegen diese Vorgaben war die Veranstalterin vor das Verwaltungsgericht Aachen gezogen und hatte zum Teil damit Erfolg. Gegen den Beschluss ist Beschwerde am Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster möglich.

Ein Bagger reißt am dritten Tag der Räumung im von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath eine Wand an einem Bauernhof ein. © dpa/Federico Gambarini

In dem Eilverfahren bestätigte das Gericht die Sicht der Polizei in Sachen Traktoren. Bei der Großdemo mit erwarteten 8000 Teilnehmern seien die landwirtschaftlichen Großgeräte eine Gefahr für den Demonstrationszug.

Bei der Verlegung der Demo teilte das Gericht nicht die Sicht der Polizei. Die habe die unmittelbare Gefahr „nicht hinreichend glaubhaft gemacht“. Ein befürchteter Rückstau der Anreisenden auf die Autobahn könne durch „verkehrslenkende polizeiliche Maßnahmen“ und durch Vorgaben an die Versammlungsleiter entgegengewirkt werden.

Nach Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Aachen zu Mahnwachen gegen das Abbaggern sind am Freitag Beschwerden gegen diese Entscheidung am OVG in Münster eingegangen. In der Vorinstanz war die von den Behörden verlangte Verlegung der Mahnwache als zulässig eingestuft worden. Grund: Für die Siedlung Lützerath gelte seit Dienstag ein Aufenthalts- und Betretungsverbot.

Die neuen, von der Polizei vorgegebenen Standorte in Sichtweite der ehemaligen Ortslage Lützerath seien verhältnismäßig und wahrten das Demonstrationsrecht. Außerdem sei RWE als Eigentümer der Flächen gegen das Abhalten von Demonstrationen auf seinem Privatgrundstück.

Da für die Beschwerde noch keine Begründung vorliege, sei noch offen, wann das OVG entscheide, sagte eine Sprecherin am Freitag der dpa.

Reul ruft Greta Thunberg zur Deeskalation auf

Wie Greta Thunberg bei ihrem Besuch am Freitag in Lützerath mitteilte, werde sie auch an der Demonstration teilnehmen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) rief die Schwedin zur Deeskalation auf. „In NRW darf jeder demonstrieren, auch die aus der Ferne anreisende Frau Thunberg“, sagte Reul der „Bild“-Zeitung laut Mitteilung vom Freitag.

„Ich hoffe, sie sorgt dafür, dass ihre Mitstreiter friedlich bleiben und sich an die Regeln halten.“ Thunberg hatte auf Twitter ihren Besuch am Samstag nahe Lützerath angekündigt, um das frühere Dorf gegen die drohende Abbaggerung der darunter liegenden Kohle zu verteidigen.

Vor dem Hintergrund der teils gewalttätigen Proteste gegen die Polizei kam aus der CSU Kritik an der Anreise Thunbergs. Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, wies darauf hin, dass die Aktivistin nach Lützerath fahre, obwohl dort Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen würden.

„Mit ihrem Besuch macht sich Thunberg wissentlich mit diesen Straftätern gemein“, sagte er „Bild“. Im rheinländischen Kreyenberg, das wie der Nachbarort Lützerath zur Stadt Erkelenz gehört, erwartet ein breites Protestbündnis am Samstag mehr als zehntausend Demonstranten. Beteiligt sind unter anderem die Initiativen Alle Dörfer bleiben, Fridays for Future und der BUND. (dpa/AFP/Reuters)

