Die Bundesregierung setzt bei der geplanten Corona-Warn-App nun doch auf einen dezentralen Ansatz, um Bedenken von Datenschützern zu zerstreuen. Das vom Robert Koch-Institut mit entwickelte Konzept PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) war in die Kritik von Datenschützern geraten, weil zentrale Server hier eine größere Rolle spielen.

Daher wolle die Bundesregierung den Einsatz einer konsequent dezentralen Softwarearchitektur vorantreiben, schreibt die „Welt am Sonntag“. Und damit eine App, die „die in Kürze zur Verfügung stehenden Programmierschnittstellen der wesentlichen Anbieter von mobilen Betriebssystemen nutzt und gleichzeitig die epidemiologische Qualitätssicherung bestmöglich integriert“, erklärten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU) der Zeitung. Darin solle auch die Möglichkeit integriert werden, dass Bürger „freiwillig in pseudonymisierter Form Daten zur epidemiologischen Forschung und Qualitätssicherung an das RKI übermitteln können“.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple-Geräte herunterladen können und hier für Android-Geräte.]

Braun bestätigte das auch dem ARD-Hauptstadtstudio. Man werde „eine dezentrale Architektur vorantreiben, die die Kontakte nur auf den Geräten speichert und damit Vertrauen schafft“. Linus Neumann vom Chaos Computer Club begrüßt den Richtungswechsel. „Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung“, sagte er der ARD.

Mehr zum Thema Diskussion um Corona-Maßnahmen Dreyer warnt vor leichtfertigen Lockerungen

Seit Wochen bemüht sich die Bundesregierung um die Einführung einer Corona-App zur Nachverfolgung von Infizierten und Ansteckungen. Ein entscheidender Streitpunkt ist die Frage, wo die Daten gespeichert werden. (dpa, Reuters)