Revolte gegen Ricarda Langs Brandmauer zur AfD Grüne rehabilitieren Friedrich Merz

Jetzt haben die Grünen den Streit um die Brandmauer zur AfD, der zuvor die CDU fast zerrissen hat. Er tobt im Landesverband der Vorsitzenden Ricarda Lang, in Baden-Württemberg.

„Blanken Schwachsinn“ nennt der grüne Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat von Burladingen, Peter Thriemer, Langs Forderung, keinesfalls mit der AfD zu stimmen – selbst wenn es um einen Antrag mit vernünftigem Inhalt geht.

An Lang wäre nun die gleiche Frage zu richten wie zuvor an Friedrich Merz: Hat sie ein Gespür für die Stimmung in ihrer Partei und in der weiteren Bevölkerung? Kann sie Vorsitzende?

Kommunalpolitik folgt keiner Farbenlehre

Nach Tagen der Empörung über Merz, der die kommunale Ebene von der Brandmauer ausnehmen wollte, ist nun Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Und Kriterien zu entwickeln, wie die demokratischen Parteien den Widerspruch auflösen: Die Verfassungstreue der AfD weckt Zweifel, das setzt der Kooperation enge Grenzen. Umgekehrt können die Anderen nicht allein deshalb gegen ein Vorhaben votieren, weil die AfD dafür stimmt.

Lehre 1: Auf kommunaler Ebene stellt sich die Frage anders als in der Bundes- und Landespolitik. Das betont auch der parteipolitisch neutrale Städte- und Gemeindebund. Man dürfe es dort nicht zum Prinzip machen, anders als die AfD zu stimmen. Typische kommunale Projekte wie Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Kanalisation folgen keiner parteipolitischen Farbenlehre. Sie sind nicht rot, schwarz, grün, gelb oder braun. Entscheidend ist, dass sie funktionieren.



Ältere, die auf dem Land aufgewachsen sind, erinnern sich an eine ganz andere „Brandmauer“ in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik: Parteipolitik habe in Gemeinderäten nichts zu suchen. Man setzte auf Männer und Frauen aus der Mitte der Gemeinschaft, denen man vertraute. Sie kandidierten nicht für Union, SPD oder FDP, sondern als Person oder allenfalls auf einer Liste freier Wähler. Schade, dass dies vorbei ist.

Zweidrittel der Bürger gegen harte Brandmauer

Lehre 2: Bürgerinnen und Bürger unterstützen eine Aufweichung der Brandmauer in den Gemeinden im Merzschen Sinne. Laut einer Yougov-Umfrage stimmen Zweidrittel seinem Vorstoß entweder ganz oder „teils, teils“ zu. Zusammen mit dem Aufstand grüner Lokalpolitiker gegen Lang rehabilitiert das Merz zu einem gewissen Grad.

Lehre 3: Alle Parteien haben irgendwo irgendwann in Kommunen mit der AfD gegen die demokratische Konkurrenz gestimmt, auch die Linke, die Grünen, die SPD, die FDP. Dies ist kein reines CDU-Problem.

Lehre 4: Kommunalpolitik ist nicht durchweg so unschuldig, wie es die Beispiele Schule, Kindergarten, Sportstätte, Kanalisation suggerieren. Das Kriterium für ein Ja oder Nein sollte deshalb nicht sein, ob die AfD dafür stimmt oder der Antrag von ihr kommt. Sondern ob die Absicht konstruktiv oder destruktiv und spaltend ist.

Wenn die AfD Stimmung gegen Migration macht oder Hass gegen Andersdenkende schürt, ist das ein klarer Fall für Abgrenzung. Sprich: eine Kampagne gegen ein Flüchtlingsheim, für eine Kürzung der Leistungen an Asylbewerber oder gegen einen Freizeitclub, der dezidiert auch queeren Menschen offenstehen soll. Oder das Mobben von Mitbürgern, die gegen Rechtsextreme protestieren.

Gegen sinnvolle Kooperation im Gemeinderat sollte es dagegen keine Brandmauer geben. Wer würde es schon verstehen, wenn Gemeinderäte vorgehen, wie Lang verlangt: Es liegen gleichlautende Anträge für eine Schulrenovierung vor; der von der AfD wird abgelehnt, die von den anderen Parteien finden Zustimmung. Das würde das Unverständnis und den Politikverdruss nur erhöhen. Und der AfD mehr Wähler zutreiben.

Lehre 5: Nach der Wende gab es schon mal eine Protestpartei, an deren Loyalität zu Demokratie und Verfassung Zweifel bestanden: die PDS. Das Kooperationsverbot fiel bald, die Entzauberung durch Einbindung hat mit der Zeit funktioniert. Heute liegt die Linke bundesweit unter fünf Prozent, in den östlichen Bundesländern ist sie auf den vierten Platz abgerutscht – Ausnahme Thüringen, wo sie Platz zwei hinter der AfD belegt.