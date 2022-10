„Russische Drohnenindustrie nicht unterschätzen“ Moskau streitet Einsatz iranischer Drohnen ab

Russland hat in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine bestritten. Der russische Diplomat Dmitri Poljanski sagte am Mittwoch in New York, Russland setze in der Ukraine nur in Russland hergestellte Drohnen ein.

„Ich würde Ihnen empfehlen, die technologischen Fähigkeiten der russischen Drohnenindustrie nicht zu unterschätzen“, sagte er. Berichte über den Einsatz iranischer Drohnen seien „unbegründete Anschuldigungen und Verschwörungstheorien“.

Poljanski warnte die UNO davor, bei der Überprüfung bestehender Sanktionen gegen den Iran auch in der Ukraine zu ermitteln. Dafür gebe es „kein Mandat. “Das wäre also absolut unprofessionell und politisch„, sagte er.

Falls das UN-Sekretariat oder UN-Generalsekretär António Guterres den Plan weiterverfolgten, „müssen wir unsere Zusammenarbeit mit ihnen überdenken, woran wohl kaum jemand Interesse hat“.

Iranischer Vertreter kritisiert „unbegründete Behauptungen“

Auch der iranische UN-Gesandte Amir Sajid Irawani wies die „unbegründeten Behauptungen“ zu Drohnenlieferungen an Russland zurück. Teheran habe sich bei den Abstimmungen zum Ukraine-Krieg bisher enthalten und wolle eine „friedliche Lösung“, versicherte er.

Diplomatenangaben zufolge hatten die ständigen Sicherheitsratsmitglieder USA, Frankreich und Großbritannien um die Sitzung gebeten. Die USA und Frankreich hatten gewarnt, dass der Iran mit Lieferungen von Drohnen an Russland gegen eine Resolution des Sicherheitsrats verstößt. Wegen Russlands Veto-Recht gab es aber keine Resolution. (AFP)

Zur Startseite