Das Plädoyer von Grünen-Parteichef Robert Habeck für Rüstungslieferungen an die Ukraine ist in SPD und in der Linkspartei auf scharfe Kritik gestoßen. „Die Forderung, der Ukraine sogenannte Abwehrwaffen zu liefern, ist leichtfertig und unterstreicht erneut, wie wenig regierungsfähig und unaufrichtig die Grünen derzeit auftreten“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem "Spiegel": „Während seine Partei im Wahlprogramm die Lieferung von Waffen der EU-Staaten in Spannungsgebiete beenden will, verkennt der ehemalige Landesumweltminister das komplexe Krisenmanagement in der Region und die innere Situation in der Ukraine“, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Auch Teile der Grünen reagierten verstört auf die Position Habecks, wie der Tagesspiegel erfuhr. Die Grünen fordern Rüstungsexporte einzuschränken und sprechen sich in ihrem Grundsatzprogramm gegen die Lieferung solcher Produkte in Krisengebiete aus. Intern bemühten sich Abgeordnete der Partei eine gemeinsame Sprachregelung zu finden, die den Vorrang einer politischen Lösung gegenüber einer militärischen Eskalation betonen sollte. Der Tagesspiegel fragte am Dienstag auch nach der Haltung der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu dem von ihrem Co-Parteichef aufgeworfenen Thema. Die Antwort steht noch aus.

Ein Foto auf Twitter zeigt den Grünen-Chef in der Ostukraine

Der Grünen-Vorsitzende ist derzeit auf Einladung von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine unterwegs. Nach einem Treffen mit Selenskyj in der Hauptstadt Kiew reiste er nach Mariupol weiter und wollte dort die Kontaktlinie zu dem von den Separatisten besetzten Gebiet im Osten der Ukraine besuchen. Ein vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Dimitrij Melnyk, auf Twitter verbreitetes Foto zeigt Habeck gemeinsam mit den Grünen-Abgeordneten Viola von Cramon und Manuel Sarrazin vor einem Hubschrauber.

Während eines Besuchs in der Ukraine hatte Habeck dem Deutschlandfunk gesagt: „Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach, Defensivwaffen, der Ukraine schwer verwehren.“ Forderungen aus der Ukraine nach Waffenlieferungen seien berechtigt. Zudem bekräftigte der Grünen-Chef die Skepsis in seiner Partei gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 für Gaslieferungen von Russland nach Deutschland. Der Bau dieser Leitung werde in der Ukraine als Verrat wahrgenommen, betonte Habeck. Aus seiner Sicht sei das richtig.

Entweder sei Habeck blauäugig oder er bemühe sich um ein neues Image, sagte Mützenich. Vor dem Hintergrund nachhaltiger Bemühungen um Entspannung durch die OSZE und das Normandie-Format sowie der intensiven Vorbereitung eines russisch-amerikanischen Gipfels, seien die Aussagen des Grünenvorsitzenden „kontraproduktiv und gefährlich“.

Soll der Westen die Ukraine durch die Lieferung defensiver Waffen stärken? Grünen-Chef Robert Habeck ist dafür.



Mützenich forderte, deutsche Politiker sollten an einer Deeskalation der Situation mitwirken und nicht erneut Öl ins Feuer gießen: "Der Krieg in der Ostukraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim sind brandgefährlich und verlangen nach einer klugen Diplomatie."

Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, sagte dem Tagesspiegel: „Waffen sind das Letzte, was die Region braucht! Sie würden den Konflikt anheizen und nicht beruhigen.“ Es sei auch „verantwortungslos“, dass Habeck „über einen Beitritt der Ukraine in die NATO schwadroniert“. Es stelle sich die Frage, ob grüne Außenpolitik „mehr Eskalationspolitik als Beitrag zur Entspannung“ sei.

Bartsch warf Habeck vor, seine Aussagen zur Pipeline Nord Stream 2, die faktisch fertig gebaut sei, seien „reine Symbolpolitik“. Ein Abbruch der Pipeline „wäre klima- und wirtschaftspolitisch Unsinn, würde die Energiepreise für Privathaushalte weiter verteuern“, warnte der Linken-Politiker.

Die abrüstungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sevim Dagdelen, sagte: „Mit der Forderung nach Waffenlieferungen an die Ukraine fällt Grünen-Chef Robert Habeck noch hinter die Bundesregierung zurück und untergräbt gezielt das Verbot von Rüstungsexporten in Krisen- und Konfliktgebiete." Habecks Unterscheidung zwischen Defensivwaffen zur Selbstverteidigung und Offensivwaffen für die Kriegführung sei "eine Irreführung der Öffentlichkeit". Eine Aufrüstung der Ukraine drohe den Konflikt im Osten des Landes weiter zu eskalieren.