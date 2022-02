Als Olaf Scholz am Dienstag in Moskau landete, sandte die russische Politik widersprüchliche Signale. Einerseits waren da die – vom Westen unbestätigten – Berichte, wonach russische Soldaten aus dem Aufmarschgebiet an der Grenze zur Ukraine in ihre Kasernen zurückkehren würden. Andererseits forderte das russische Unterhaus Präsident Wladimir Putin auf, die ukrainischen Provinzen Donezk und Luhansk als Teil Russlands anzuerkennen, womit der letzte Schein zerstört würde, dass Russland das Minsker Abkommen einhält.

Mit dieser Unbestimmtheit musste der deutsche Kanzler umgehen und stand zugleich vor der Aufgabe, eine klare Botschaft an den Mann im Kreml zu bringen: Auch die Bundesregierung ist bereit, mit Russland ernsthaft über dessen Sicherheitsinteressen zu sprechen. Aber Berlin wird keine Sonderabmachungen mit Moskau treffen – schon gar nicht auf Kosten Dritter, also der Ukraine, die Scholz am Tag zuvor besucht hatte. Und im Ernstfall, wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine weiter verletzt, wird Deutschland trotz wirtschaftlicher Verflechtung mit Russland gemeinsam mit den Nato- und EU-Partnern harte Sanktionen verhängen.

Die Kanzler-Mitarbeiter hatten die Erwartungen an die Reise gedämpft

Die Spannung war groß vor diesem Besuch, obwohl die Mitarbeiter des Regierungschefs offenbar nach dem Vorbild von Angela Merkel Erwartungsmanagement betrieben und vor übertriebenen Hoffnungen an die Moskau-Reise gewarnt hatten. Vorstellungen, wonach dieser Dienstag die letzte Chance sei, einen Krieg zu verhindern, widersprachen sie ausdrücklich.

Aber wenn ein deutscher, zumal ein sozialdemokratischer Kanzler in Moskau über Krieg und Frieden verhandelt, dann öffnet sich sofort ein großer historischer Hallraum. Da ist die Erinnerung an die Versuche erst der Sowjetunion und dann später Russlands, mit Deutschland Abmachungen ohne den Westen oder gar gegen den Westen zu treffen.

Da ist die Aufteilung Polens und des Baltikums durch beide Länder im Zweiten Weltkrieg und der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Da ist die Ost- und Versöhnungspolitik Willy Brandts, der in Moskau verlässliche Partner fand. Und da ist Michail Gorbatschow, der den Weg zur deutschen Einheit frei machte.



Der Gastgeber weist den Weg zur Pressekonferenz: Wladmir Putin nach dem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch mit Bundeskanzler... Foto: Kay Nietfeld/dpa

Aber eine neue Lage verlangt neue Antworten. Dass es keine allein deutsche Neuauflage des Brandt-Ansatzes geben werde, hatte Scholz schon in seiner Regierungserklärung deutlich gemacht: Eine neue Ostpolitik könne nur eine europäische sein, sagte er da, also eine auch unter Einschluss etwa der Polen und der Balten, die sich von Russland bedroht fühlen. Entlang dieses Programms musste er nun auch in Moskau handeln und sprechen. Denn manche Partner in der Nato oder der EU schauen skeptisch auf Berlins Haltung zu Russland, wie das böse Wort aus Washington „in bed with Putin“ („im Bett mit Putin“) über die Deutschen deutlich machte.

Ein Moratorium, wonach die Ukraine auf absehbare Zeit nicht Mitglied der Nato wird, werde Scholz nicht im Reisegepäck haben, hatten seine Mitarbeiter vor dem Flug nach Moskau versichert. Tatsächlich wird über ein solches Beruhigungssignal an Russland längst debattiert, das aber nicht das Recht auf nationale Selbstbestimmung verletzen dürfte, welches die Nato hochhält.

Zu offensichtlich wäre ansonsten die Botschaft an Putin, dass sich seine Kriegsdrohung politisch auszahlt. Ein solches Moratorium könnte deshalb nur die Ukraine selbst verkünden. „Wie ein Traum“ scheine ein Beitritt seines Landes zur Nato, hatte Präsident Wolodymyr Selenskij beim Scholz-Besuch in Kiew erklärt – und dann den Willen bekräftigt, dem Bündnis anzugehören. Würde Scholz als Erster den Vorschlag in die Welt setzen, könnte er damit neues Misstrauen gegenüber Deutschland als heimlichem Helfer eines aggressiven Russlands provozieren. Der Handlungsspielraum des Kanzlers - er scheint in dieser Frage begrenzt zu sein.