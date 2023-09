Schwächster Wert seit 2018 Grüne sacken in Umfrage bundesweit auf 13 Prozent ab

Der Umfragen-Sinkflug der Grünen hält an: Laut einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für die TV-Sender RTL/ntv kommen die Grünen nur noch auf 13 Prozent (minus eins). Das ist der schwächste Wert in einer Forsa-Erhebung seit 2018. Zugleich rutscht Vizekanzler Robert Habeck aus der Liste der zehn beliebtesten Politiker. Die Union bleibt mit 27 Prozent danach stärkste Kraft vor der AfD mit 21 Prozent, der SPD mit 17 (plus eins), der FDP mit sieben und der Linken mit vier Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz liegt Kanzler Olaf Scholz (SPD) knapp vor CDU-Chef Friedrich Merz sowie Habeck oder Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Beliebtester Politiker ist laut Forsa Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Dann folgen mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsident Daniel Günther, NRW-Landeschef Hendrik Wüst (beide CDU) und Baden-Württembergs-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) drei Landespolitiker. Kanzler Scholz landet auf Platz acht, Baerbock liegt an neunter Stelle. (Reuters)