„Schwarzer Tag für Deutschland“ CDU-Chef Merz kritisiert Atomausstieg

Kein anderes Land reagiere auf den Ukraine-Krieg und die verschärfte Energieversorgungslage so wie die Bundesrepublik, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag dem Hörfunksender NDR Info. Der Unionsfraktionschef verwies in diesem Zusammenhang auf die weltweit mehr als 400 laufenden und 60 im Bau befindlichen Atomkraftwerke. „Da stellt sich schon die Frage: „Wer ist hier eigentlich der Geisterfahrer?““, betonte Merz.

Am Samstag sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland – Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg – endgültig vom Netz gehen. Eigentlich sollte dies schon Ende vergangenen Jahres passieren.

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise entschied die Ampel-Koalition nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im vergangenen Jahr jedoch, die drei Meiler über den Winter weiterlaufen zu lassen.

„Morgen ist ein schlechter Tag; es ist ein schwarzer Tag für Deutschland“, kritisierte Merz. 2011 hatte Deutschland nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Es regierte eine Koalition aus Union und FDP.

Söder: „Ein ganz trauriges Kapitel deutscher Energiepolitik“

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich ähnlich: „Das ist ein ganz trauriges Kapitel deutscher Energiepolitik“, sagte der bayerische Ministerpräsident im RTL/ntv-„Frühstart“. Während die ganze Welt überlege, wie sie in diesen Energiekrisen ihr Portfolio erweitere, mache Deutschland das Gegenteil. „Strom für zehn Millionen Haushalte muss dann ab Sonntag völlig neu organisiert werden“, sagte Söder.

Die Frage der Versorgungssicherheit

Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte das AKW-Aus erst kürzlich vertedigt. „Es gibt auch kein Interesse von deutschen Betreibern, neue Atomkraftwerke zu bauen“, sagte Habeck. „Unser Energiesystem wird sich anders aufbauen: Wir werden bis 2030 zu 80 Prozent erneuerbare Energien haben.“

„Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein“, so Habeck. Durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern, die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und mehr Erneuerbare Energien sei die Lage unter Kontrolle.

Grünen-Fraktionschefin über Atomkraft: „Verschwendung von Steuergeld“

Kurz vor dem geplanten Ende der Nutzung von Atomenergie in Deutschland hat Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge Forderungen nach der Verlängerung von Atomkraft kritisiert. „Ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke würde man nicht zum Nulltarif kriegen“, sagte Dröge am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“.

Die Atomkraftwerke in Deutschland seien alt und entsprächen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. „Das Weiterlaufenlassen ginge nicht ohne massive zusätzliche Sicherheitsüberprüfung, und die müsste irgendwer zahlen.“ Die Union verschweige, dass der Steuerzahler die Kosten trage, fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Dröge zufolge würde kein Unternehmen Atomkraftwerke ohne massive staatliche Subventionen betreiben. Atomenergie sei eine extrem teure Form der Energieerzeugung. „Diese Verschwendung von Steuergeld, die beenden wir morgen. Und damit schaffen wir gleichzeitig auch Preissicherheit für die Menschen.“ (dpa)