Bundeskanzler Olaf Scholz hat seit der Übernahme der Regierungsverantwortung Ende vergangenen Jahres viele Premieren erlebt - nun kommt eine weitere hinzu: Erstmals stellte sich der SPD-Politiker an diesem Donnerstag als Kanzler in einer Sommer-Pressekonferenz den Fragen der Hauptstadt-Journalisten.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Er setzte damit die Gepflogenheiten seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) fort, die jedes Jahr direkt vor oder nach ihrem Sommerurlaub in die Bundespressekonferenz ging. Traditionell werden dort Fragen zu zahlreichen Bereichen der Innen- und Außenpolitik gestellt. Ein beherrschendes Thema in diesem Jahr war der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Der Kanzler musste sich aber auch vielen Fragen zur Cum-Ex-Affäre stellen.

Cum-Ex-Affäre

Die Union erhöhte vor der Pressekonferenz den Druck auf den Bundeskanzler. Scholz müsse seinen Auftritt zur Aufklärung im Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Warburg-Bank in seiner Zeit als Bürgermeister nutzen, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

„Scholz' Erinnerungslücken an drei Treffen mit Bankern, die Steuern hinterzogen haben, sind schon nicht zu erklären“, sagte Frei. Nun komme dazu der „Bargeldfund von 200.000 Euro in kleinen Scheinen, die seinem Kumpel Johannes Kahrs gehören.“ Frei forderte : „Olaf Scholz muss sich erklären.“

Angesprochen darauf, was Scholz zu dem Geld im Schließfach von Kahrs wisse, antwortete er in der Bundespressekonferenzmit einem Schmunzeln: „Nichts.“ Eine politische Beeinflussung bei der Cum-Ex-Affäre habe es nicht gegeben. Dafür „gibt es kein einziges Indiz“, sagt Scholz. Er habe aktuell keinen Kontakt zu Kahrs.

SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich derweil optimistisch gezeigt, dass Scholz den Verdacht der politischen Einflussnahme auf Steuerentscheidungen zu der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank ausräumen kann. „Ich bin mir sicher, es hat keinen politischen Einfluss gegeben, und das wird auch die Aussage des Bundeskanzlers vor dem Untersuchungsausschuss zeigen“, sagte Klingbeil am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Krieg in der Ukraine und Waffenlieferungen

Die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat inzwischen zwar etwas an Schärfe und Lautstärke verloren, ist aber schon deshalb nicht beendet, weil die Wünsche in Kiew nach wie vor groß sind. Deutschlands Waffenlieferungen seien „hocheffizient“, sagt Scholz.

Scholz hat der Ukraine dauerhafte Hilfe in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. Deutschland habe mit einer Tradition gebrochen und liefere Waffen in ein Kriegsgebiet, sagt Scholz in der Bundespressekonferenz. „Das werden wir auch die nächste Zeit weiter tun“, betont der Kanzler. Scholz nannte den verbrecherisch und völkerrechtswidrig. „Der russische Präsident trägt die Verantwortung für diesen Krieg.“

Russland müsse einsehen, dass es sich mit der Ukraine verständigen muss. Es werde keinen Diktatfrieden geben. „Das darf nicht klappen und wird nicht klappen“, sagt Scholz. Angesprochen darauf, ob Altkanzler Gerhard Schröder nochmal wichtig sein könnte, im Ukraine-Krieg antwortete er: „Ich wüsste nicht.“

Wasserdampf steigt am frühen Morgen bei Sonnenaufgang aus dem Kühlturm vom Kraftwerk Mehrum. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht ein generelles Einreiseverbot für Russen nach Europa etwa als Touristen skeptisch. „Das ist Putins Krieg, deshalb tue ich mich damit schwer“, sagt Scholz. Die EU habe bereits weitreichende Sanktionen gegen Personen aus dem Moskauer Machtzentrum beschlossen. „Das werden wir auch fortsetzen.“ Er halte es aber für nicht gerechtfertigt, Strafmaßahmen gegen alle Russen zu verhängen.

Folgen des Krieges für Deutschland I - Energiekrise

Wie kommt Deutschland energiemäßig durch den Winter angesichts der stark gedrosselten Gaslieferungen aus Russland? Diese Frage stellen sich neben den Bürgern vor allem die Unternehmen hierzulande. Können andere Gasproduzenten einspringen? Und sollte nicht doch der zum Jahresende geplante endgültige Ausstieg aus der Atomenergie aufgeschoben werden?

Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet damit, dass die Gasspeicher weiter gefüllt werden können. Sie seien schon jetzt wesentlich voller als im vergangenen Jahr. Außerdem werde in der Energiekrise geprüft, die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Hierzu werde es „bald“ einen Beschluss geben.

Gesundheitsminister Lauterbach setzt in seinem neuen Corona-Maßnahmenpaket vor Allem auf Masken. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die beiden geplanten Flüssiggas-Terminals an der deutschen Nordseeküste werden nach Worten des Kanzlers noch in diesem Winter fertig. „Die ersten Flüssiggas-Terminals werden zu Beginn nächsten Jahres in diesem Winter angeschlossen“, sagt Scholz. Man habe bereits in den vergangenen Jahren daran geplant. „Deswegen wird es jetzt auch schnell gehen.“ Es sei derzeit zwar teuer Gas zu beschaffen. „Aber wir werden immer genug kriegen, darum geht es ja.“ Die Terminals gelten als entscheidend, damit Deutschland den Winter ohne Gas-Kürzungen auskommen kann.

Scholz wirbt für eine Pipeline von Portugal aus über Spanien und Frankreich nach Mitteleuropa. Er habe mit seinen Kollegen in diesen Ländern wie auch mit EU-Vertretern über das Projekt gesprochen und sehr dafür geworben, dass es realisiert werde, sagt Scholz. Eine solche Verbindung würde eine massive Entlastung bringen, fügt der Kanzler mit Blick auf die Energieabhängigkeit von Russland hinzu.

Folgen des Krieges für Deutschland II - hohe Inflation

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte weitere Entlastungen der Bürger angesichts der hohen Inflation an. Man werde über die schon beschlossenen Pakete hinaus weitere Maßnahmen ergreifen müssen, sagte der SPD-Politiker in der Bundespressekonferenz. „Dazu ist die Regierung auch fest entschlossen.“ Scholz betonte: „Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen.“ Dabei gehe es ihm um diejenigen, „die ganz wenig haben“. Deshalb werde die Regierung beim Wohngeld etwas machen und das Bürgergeld einführen.

Zu einem Gesamtpaket werden laut Scholz auch steuerliche Entlastungen gehören. „Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil wir ja ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst.“ Dieses Gesamtpaket werde die Regierung vorlegen, „damit niemand allein gelassen wird, niemand vor unlösbare Probleme gestellt wird und keiner die Herausforderungen, die mit den gestiegen Preisen verbunden sind, alleine schultern muss.“ Es gehe darüberhinaus auch um Hilfen für Rentner und Studierende.

Bundeskanzler Olaf Scholz hält trotz der Entlastungspakete der Regierung die Einhaltung der Schuldenbremse ab kommendem Jahr weiter für möglich. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung anstehende Ausgaben im finanziellen Rahmen des Grundgesetzes werde bewältigen können, sagt Scholz. An soziale Unruhen in Deutschland glaubt er trotz sehr hoher Energiepreise nicht . Der Sozialstaat werde das verhindern. „Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen (...) kommen wird.“

Haltung zu China

Bundeskanzler Olaf Scholz warnt vor einer zu großen Abhängigkeit Deutschlands von China. Eine Diversifizierung beim Import etwa von Rohstoffen sei wichtig, sagt Scholz. Dies hätten auch die deutschen Unternehmen verstanden. So werde Deutschland auch dafür sorgen müssen, dass etwa Lithium aus verschiedenen Teilen der Welt bezogen werde. Zu einem möglichen Antrittsbesuch in China sagt der Kanzler, darüber werde gesprochen, aber es gebe noch keinen Termin. (mit dpa/Reuters)