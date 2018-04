Die Parteivorsitzende wird gewählt Nachdem Simone Lange und Andrea Nahles beide auf jeweils fünf Fragen der Parteitagsdelegierten geantwortet haben, wird jetzt gewählt. In ihren jeweiligen Schlussworten haben beide noch einmal deutlich gemacht, worum es ihnen geht. Andrea Nahles hat das Schlagwort "Solidarität" zum Kernpunkt ihrer Antrittsrede gemacht. Sie will eine Weiterentwicklung des bestehenden Systems für "alle Menschen"; Simone Lange dagegen setzt sehr viel deutliche auf eine Abkehr unter anderem von der Agenda-Politik, die sie "rückabwickeln will" und auf einen "starken Staat", denn "der Staat sind wir als Partei".