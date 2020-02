Carsten Schneider will Schwung in das Verfahren zur Wahlrechtsreform bringen – und eine Brücke bauen. Am Donnerstag hat der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag einen Vorschlag zur Wahlrechtsreform gemacht, als Angebot an die Koalitionspartner und an die Opposition.

SPD stimmt über Vorschlag zur Wahlrechtsreform ab

Und in gewissem Sinn auch an die eigene Fraktion, denn der Plan wird am Dienstag den SPD-Abgeordneten vorgelegt – zur Abstimmung. Schneider betont, das es das Ziel seiner Partei sei, eine möglichst breite Mehrheit im Bundestag für die Wahlrechtsreform zu bekommen. Und er sieht seinen Plan als gute Basis dafür. Ausdrücklich ist der Vorschlag als Einmallösung für die nächste Bundestagswahl gedacht.

Wie sich schon seit einigen Wochen angedeutet hat, will die SPD zum einen eine Obergrenze bei der Abgeordnetenzahl, um zu verhindern, dass das Parlament noch einmal mehr als 700 Sitze haben wird wie nach der Wahl 2017. Die „Normalgröße“ liegt bei 598 Mandaten, bei der soll es Schneider zufolge auch bleiben.

Zum anderen aber sieht der SPD-Plan vor, dass Direktmandate dann nicht zugeteilt werden sollen, wenn die Zahl der Überhänge und Ausgleichsmandate so groß wird, dass die Obergrenze durchbrochen würde. Es ist also eine Verbindung aus Deckelungs- und Kappungsmodell. Bei der Wahl 2017 hätte es dazu geführt, dass neun in den Wahlkreisen errungene Direktmandate nicht zugeteilt oder gekappt worden wären – acht bei der CDU, davon drei in Baden-Württemberg, und eines des CSU.

Nach Schneiders Vorschlag würden – ausgehend von der Mindestsitzzahl von 598 – die entstandenen Überhänge so lange ausgeglichen, bis die Obergrenze von 690 Mandaten erreicht ist. Ähnlich hatte sich das vor einigen Jahren schon der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert gedacht, nur dass seine Obergrenze bei 630 Abgeordneten lag – und Überhänge, die sich dann nicht mehr hätten ausgleichen lassen, unausgeglichen geblieben wären.

Parteienverhältnis soll nicht verzerrt werden

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung 2012 erlaubt, bis zu 15 Überhangmandate ohne Ausgleich zu lassen, was von der Union bis heute als Forderung erhoben wird. Denn die meisten dieser Mandate fallen bei CDU und CSU an. Sie entstehen immer dann, wenn in einem Bundesland eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate gewinnt als ihr nach dem für das Parteienverhältnis im Parlament entscheidenden Zweitstimmen eigentlich zustehen würden. Seit der Wahl 2013 werden Überhänge voll ausgeglichen, was dann 2017 zu der „Aufblähung“ auf 709 Mandate führte.

Schneider lehnt es – wie auch alle Oppositionsparteien – ab, den Zweitstimmenproporz durch unausgeglichene Überhänge zu verzerren. Er will aber auch keine Verrechnung von Überhängen mit Listenmandaten einer Partei – das kann dazu führen, dass etwa die CDU in Hamburg und Bremen, eventuell sogar in Flächenländern, keine Abgeordneten mehr hätte, während Länder mit Überhängen überproportional im Bundestag vertreten wären.

Machen CDU und CSU diese Wahlrechtsreform mit?

Und damit wird es interessant, was die koalitionsinterne Verständigung – und damit Schneiders Brückenbau – betrifft. Denn die CSU hat auch ein Deckelungsmodell im Blick, aber eben mit Listenverrechnung (im Fall von CSU-Überhängen dem Vernehmen nach durch Verrechnung mit CDU-Landeslisten) und ohne Kappung von Direktmandaten.

Die CDU, von der man noch immer nicht sicher weiß, worauf sie hinaus will bei der Reform, lehnte bisher Listenverrechnung und Kappung ebenfalls ab. Aber ohne lässt sich ein Deckel von 690 Sitzen eben nicht garantieren. Aktuellen Umfragen zufolge wäre derzeit mit einem Parlament um die 800 Mandate zu rechnen. Entsprechend müssten deutlich mehr Direktmandate gekappt werden als 2017, es dürften wohl zwischen 20 und 30 sein.

Schneider will auch noch eine Kommission für Wahlrecht einsetzen

Nicht zugeteilt würden nach dem SPD-Plan die Direktmandate mit den schwächsten Ergebnissen in den Wahlkreisen. Ob das verfassungskonform wäre, ist umstritten. Kappungsmodelle gibt es seit Jahren, sie waren immer begleitet von verfassungsrechtlichen Zweifeln. Schneider geht jedoch davon aus, dass durch eine klare Formulierung im Wahlgesetz, dass bei Überschreiten der Obergrenze Direktmandate nicht zugeteilt werden können, genügend Rechtssicherheit hergestellt werden kann.

Mehr zum Thema Wahlrecht und Bundestag Weniger Abgeordnete – aber wie soll es gehen?

Gelten soll dieses Wahlrecht ohnehin allein zur nächsten Bundestagswahl, hat Schneider klargestellt. Es soll vorerst also eine Übergangslösung sein. Aber der nächste Bundestag könnte es dann auch einfach verlängern, wenn eine Mehrheit das für richtig hält. Schneider will aber zumindest noch eine Kommission aus Wissenschaftlern, Politikern und Bürgern vorschalten, die darüber nachdenken soll, ob andere Varianten der personalisierten Verhältniswahl oder aber auch ein ganz anderes Wahlsystem nicht besser wären.