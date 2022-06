Bereits den gesamten Tag über seien russische Drohnen über dem Dorf gekreist. „Wir konnten das Summen über unseren Köpfen hören, es ist ein schreckliches Geräusch, weil man weiß, was dann folgt.“

Am Nachmittag seien die russischen Artilleriegeschosse noch recht wahllos eingeschlagen, dann hätten sie sich systematisch vorgearbeitet, sagt Thomas. „Gegen 18.30 Uhr schlug eine Artilleriegranate im Haus ein, wo unser Posten war.“ Björn C. sei von Granatsplittern schwer verletzt worden. Mit weiteren Kameraden wollte er ihn noch in ein Feldkrankenhaus fahren. „Es war zu spät, knapp zwei Stunden später war er bereits tot.“

Innerhalb der Einheit sei Björn C. sehr beliebt gewesen. „Er war immer freundlich zu allen, einer der besten Menschen, die ich kannte. Er war groß und kräftig, deshalb haben wir ihn Panzer genannt“, sagte der Kamerad der BamS.



Björn C. wollte offenbar zurück in seine Heimat Brandenburg. „Er hatte an diesem Abend seinen Antrag eingereicht, am nächsten Tag hätte er einige Tage freigehabt“, sagte der Kamerad dem Blatt. „Er wollte dann innerhalb der nächsten zwei Monate endgültig nach Hause, er vermisste seine Freundin, sein Kind und seinen Hund.“

Die Ukraine hatte am Samstag erstmals den Tod eines deutschen freiwilligen Kämpfers bei den Gefechten gegen den russischen Angriff gemeldet. Auch drei Freiwillige aus Frankreich, Australien und den Niederlanden seien unter den „gefallenen Waffenbrüdern“, teilte die Internationale Legion für die Verteidigung der Ukraine in Kiew mit. Die Namen der vier Männer wurden ebenfalls genannt in der Mitteilung, nicht aber der Zeitpunkt und der Ort ihres Todes.



Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin war zu hören, die Botschaft in Kiew bemühe sich um Aufklärung und stehe „mit den ukrainischen Stellen in Kontakt, die entsprechende Nachrichten verbreitet haben“.