Tag 194 der Ukraine-Invasion Ukraine mit Erfolgen an der Front im Osten

Auch in der Region um die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw nördlich des Donbass, scheinen die Ukrainer nun erste Erfolge verbuchen zu können. Laut Videos und Berichten in den sozialen Medien haben Kiews Truppen die Kleinstadt Balakliia in Teilen erobert. Schon vor einigen Tagen hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigt, dass die Truppen an mehreren Frontabschnitten angreifen würden.



Schon vergangene Woche hatten die ukrainischen Truppen nördlich der Stadt Isjum Erfolge erzielt. Das ist insofern bemerkenswert, weil seit April eigentlich nur die russischen Truppen im Osten auf dem Vormarsch sind. Die Ausnahme bildeten die Geländegewinne für die Ukrainer rund um Charkiw, um die Stadt besser vor russischem Artilleriebeschuss zu schützen.



Die bisher kleinen Erfolge der ukrainischen Truppen zeigen vor allem eines: Dass durch die Offensive im Süden, wo Russland viele Truppen aus dem Osten hinverlegte, Lücken entstanden sind, die die Ukrainer nun ausnutzen können.

DIE WICHTIGSTEN NACHRICHTEN DES TAGES IM ÜBERBLICK

„Kein Szenario, von dem ich ausgehe“: Der Bundeswirtschaftsminister geht davon aus, dass Russland kein Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 liefern wird. Siemens weist Gazproms Anschuldigungen derweil zurück. Mehr hier.

Der Bundeswirtschaftsminister geht davon aus, dass Russland kein Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 liefern wird. Siemens weist Gazproms Anschuldigungen derweil zurück. Mehr hier. Stromausfall nahe ukrainischem AKW Saporischschja: Nach erneutem Artilleriebeschuss beim südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist es in der nahe gelegenen Stadt Enerhodar zu einem Stromausfall gekommen. Sowohl die von Russland eingesetzten Besatzungsbehörden als auch der aus der Stadt geflohene Bürgermeister Dmytro Orlow bestätigten den Vorfall am Dienstag im Nachrichtendienst Telegram. Dem Besatzungsvertreter Wladimir Rogow zufolge soll es sieben Einschläge im Bereich des Kraftwerk-Trainingszentrums gegeben haben. Ein Reaktor soll dennoch weiter 150 Megawatt für den Eigenbedarf der Kühlsysteme liefern. Mehr in unserem Liveblog.

