The lady’s not for turning – so lautet ein legendäres Zitat der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sie keine Kehrtwende in ihrer – ultraliberalen – Wirtschaftspolitik machen werde. Nun teilt die heutige Premierministerin Theresa May zwar nicht den Starrsinn der „Eisernen Lady“, was man schon an ihrem Lavieren zwischen den verschiedenen politischen Brexit-Lagern in London sieht. Aber in gewisser Weise bleibt sich auch Theresa May treu: Einen „harten Brexit“ wollte sie nie, weil dies der Wirtschaft einen erheblichen Schaden zufügen würde. Die Kabinettsvereinbarung, die in der vergangenen Woche auf dem Landsitz in Chequers gefunden wurde, folgt dieser Linie der Regierungschefin.



Davis zeigte keinen großen Verhandlungsehrgeiz

May hat den Brexiteers, die Großbritannien komplett aus dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU herauslösen wollen, nicht nachgegeben. Dass der bisherige Brexit-Minister David Davis nach der Einigung von Chequers seinen Rücktritt erklärte, dürfte für die Premierministerin noch zu verschmerzen sein. Davis, der zu den Anhängern eines „harten Brexit“ gehört, fiel in Brüssel nie durch einen übermäßigen Verhandlungsehrgeiz auf. Es liegt nun an Davis’ Amtsnachfolger Dominic Raab, wie geplant bis zum kommenden Oktober die Grundzüge für ein mögliches Handelsabkommen zwischen London und der EU festzulegen.



Die kommenden Gespräche dürften schwierig werden

In Brüssel versichert die EU-Kommission, den ganzen Sommer über für die nötigen Verhandlungen zur Verfügung zu stehen. Die Ankündigung lässt ahnen, dass die bevorstehenden Gespräche mit der Regierung von Theresa May – immer vorausgesetzt, dass Davis’ Rücktritt nicht weitere politische Turbulenzen nach sich zieht – schwierig werden dürften. Denn May will zwar einen „weichen Brexit“, aber auch nicht in allen Bereichen: Für Waren und Agrarprodukte strebt London eine Freihandelszone und gemeinsame Regeln mit der EU an. Über Dienstleistungen, Personenfreizügigkeit und Kapital will Großbritannien dem Plan von Chequers zufolge aber künftig in eigener Regie entscheiden. Eigentlich kann der EU-Chefverhandler Michel Barnier einer derartigen „Rosinenpickerei“ nicht zustimmen, denn die Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes lassen sich dem EU-Regelwerk zufolge nicht trennen.



Dennoch wird auch Barnier zur Kenntnis nehmen müssen, dass es schon ein Fortschritt ist, wenn die britische Regierung zwei Jahre nach dem Brexit-Referendum zum ersten Mal genauer dargelegt hat, wie sie sich die künftigen Wirtschaftsbeziehungen mit der EU vorstellt. Am Ziel sind beide Seiten aber noch lange nicht.