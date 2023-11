Überraschungscoup der Union Neuer Streit verzögert Bund-Länder-Gipfel zur Migration

Das Thema hatte sich langsam auf die Agenda geschlichen. Zum Gipfel-Montag hin aber bekam es immer mehr Dringlichkeit. Jedenfalls für die Union. Insbesondere der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich zuletzt für Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU starkgemacht. Gemeint ist vor allem Afrika.

In den Vorbereitungsbeschlüssen für den Gipfel tauchte das Thema nicht auf. Als Wüst und andere die Idee in der Debatte platzierten, reagierten SPD und Grüne zunächst ablehnend, während die FDP ihre Zustimmung signalisierte. Am Wochenende brachte die Union die Asylzentren dann in die Debatte innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ein.

Am Montagnachmittag verzögerte sich die Besprechung der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz deshalb deutlich. Um 15 Uhr hätte die Runde im Kanzleramt beginnen sollen. Aber die Ministerpräsidenten hatten untereinander viel Redebedarf. Die SPD-Regierungschefs wollten die neuen Forderungen aus der Union nicht mitmachen. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann stimmte dem Vorschlag hingegen zu.

SPD-Länder fühlen sich düpiert

Gegen 18 Uhr traten Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) vor die Presse. „Wir sind Ihnen natürlich eine Erklärung schuldig, warum es so lange gedauert hat“, sagte Weil. „Wir hatten vor drei Wochen eine Sitzung in Frankfurt, die mit einem guten Beschluss zum Thema Asyl endete“, betonte er. Dann seien die SPD-geführten Länder und Thüringen von neuen Forderungen der Unions-geführten Länder überrascht worden.

Die SPD-Länder könnten sich Asylverfahren außerhalb der EU nur in Transitländern vorstellen, wenn Geflüchtete dorthin gekommen seien. Verfahren in weiteren Drittstaaten schloss Weil aus. „Das war heute nicht so erquicklich“, sagte Weil. Den kurzfristigen Vorschlag der Unions-geführten Länder wertete er als Foulspiel. Dann drängte Weil Richtung Kanzleramt zum Treffen mit Scholz.

Die Forderungen der Union tauchten letztlich nur als Protokollnotiz in den Beschlüssen der Länder auf. Die Runde mit dem Kanzler könnte bis lange in die Nacht dauern, hieß es. Rhein und Weil betonten allerdings, dass es beim Thema Planungsbeschleunigung und beim Deutschlandticket Einigkeit zwischen den Ländern gibt. Für die Fortsetzung des Tickets wollen die Länder in diesem nicht verwendeten ÖPNV-Gelder ins kommende Jahr transferieren, erklärte Weil. Details müssten anschließend die Verkehrsminister von Bund und Ländern klären.

Was will die Union?

Aus Sicht der Union war das Thema von Asylverfahren in Ländern entlang der Fluchtrouten in jedem Fall ein Gewinnerthema: Würde es gelingen, die Forderung zuerst in der MPK durchzusetzen und am Ende gar im Beschlusspapier nach dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz – dann hätte sie einen Punkt gemacht. Käme es nicht dazu, dann hätte die Ampel-Koalition etwas zu erklären.

Die Idee von Asylzentren in Drittstaaten taucht bereits im 26-Punkte-Papier der Unions-Fraktion auf, das Fraktionschef Friedrich Merz unlängst im Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorgelegt hat. Darin forderte er Scholz auf, sich in Brüssel dafür einzusetzen. „Nur eine Verlagerung von Asylverfahren in Länder außerhalb der EU kann zu einer substanziellen Reduzierung der irregulären Migration führen.“

In der Union wird der Vorstoß auch damit unterfüttert, dass die Asylverfahren unter der Obhut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ablaufen sollen. Deutschland ist dort zweitgrößte Zahlernation. Die Camps, die sich die Union offenbar vorstellt, sollen von der Organisation gemanagt werden. Auch soll das UNHCR dafür stehen, dass die Verfahren rechtlich sauber verlaufen.

Woher kommt der Vorschlag?

Gerald Knaus, ein Vordenker des EU-Türkei-Deals und Leiter der Denkfabrik European Stability Initiative (ESI), wirbt schon länger für Asylverfahren außerhalb der EU. Er plädiert für solche Verfahren in sicheren Drittstaaten, etwa in Afrika und bringt dafür eben das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ins Spiel, das für die Qualität der Asylverfahren garantieren könne.

„Gerade alle die, die Bauchweh haben bei dem Gedanken, die Asylverfahren in Drittstaaten zu machen, muss man immer daran erinnern, was wir jetzt haben“, sagte Knaus dem Fernsehsender „Welt“: „Wir haben jetzt seit über sechs Jahren eine unmenschliche, unmoralische, intensive Kooperation mit Libyen, wo Menschen zurückgebracht werden, auch finanziert von der EU.“

Was sagt die SPD?

SPD-Chef Lars Klingbeil gab sich am Montag gesprächsbereit. „Wenn am Ende Verfahren auch in anderen Ländern durchgeführt werden können, ist das für mich ein gangbarer Weg“, sagte er nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Er habe jedoch Fragen zu Praxistauglichkeit, Humanität und Rechtsstaatlichkeit solcher Verfahren.

Erst jüngst, zu Besuch in Ghana, zeigte Kanzler Scholz seine Skepsis. Man müsse sich fragen, ob Drittstaaten bei solch einer Idee überhaupt kooperieren wollten. „Das wäre jedenfalls ein höflicher Rat“, sagte er. Das klingt, als sei die Forderung naiv.

Scholz und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) aber bieten bisher keine Alternative an. Man müsse derlei Drittstaaten viel Geld geben und selbst dann stelle sich die Frage, warum sie sich entscheiden sollten, selbst zum Pull-Faktor werden zu wollen, heißt es in Berliner Regierungskreisen.

Wie reagieren die Grünen?

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann trug in der MPK den Vorschlag der Union mit. Aus der Bundestagsfraktion war deutlich mehr Skepsis zu hören. Von einer Scheindebatte sprach Migrationsexperte Julian Pahlke. „Asylanträge in Drittstaaten oder in Herkunftsstaaten zu prüfen, ist im Einklang mit dem Völkerrecht und Europarecht überhaupt nicht möglich“, sagte er dem Tagesspiegel.

„Menschen, die in der Europäischen Union ankommen, haben das Recht einen Asylantrag zu stellen und dieser Asylantrag muss auch bei uns geprüft werden.“ Er bezweifelte zudem, dass sich afrikanische Staaten auf solche Deals einlassen. Daneben gebe es bereits Programme, um Flüchtlinge direkt aus anderen Ländern aufzunehmen – etwa das Resettlementprogramm des UNO-Flüchtlingshilfswerks.

Geht die EU mit?

Die Idee, den irregulären Zuzug von Migranten wie auch das Sterben im Mittelmeer dadurch zu beenden, indem über den Flüchtlingsstatus schon vor Ablegen der Boote entschieden wird oder deren Passagiere dafür nach Nordafrika zurückgebracht werden, ist naheliegend und deswegen auch alles andere als neu.

Am konkretesten wurde das 2018 diskutiert. „Wir sollten europäische Zentren in den Herkunftsländern schaffen“, sagte der damalige italienische Premier Giuseppe Conte zu einer gemeinsamen Initiative mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron. Der wiederum forderte „Zweigstellen unserer Asylbehörden, um diese Frage auf der anderen Seite“ des Mittelmeers zu lösen.

Auf dem anschließenden EU-Gipfel einigte man sich darauf, dass dort Partnerländer für sogenannte „Ausschiffungsplattformen“ gesucht werden sollten. Kurz darauf handelten sich die Europäer auf einem Spitzentreffen mit der Afrikanischen Union jedoch eine Abfuhr ein – bis heute hat sich kein nordafrikanisches Land und auch kein zentralafrikanischer Transitstaat dazu bereit erklärt.

Schließlich müsste das Gastland für Ordnung in und um eine solche Einrichtung herum sorgen. Der Vorschlag, Asylanträge könnten in den jeweiligen Botschaften vor Ort gestellt worden, war schon zuvor wegen Sicherheitsbedenken hinsichtlich möglicher Massenaufläufe verworfen worden.