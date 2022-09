Ukraine-Invasion Tag 217 Tausende Anrufe von russischen Soldaten abgehört - „Putin ist ein Narr“

Die schlechte Moral der russischen Truppen könnte am Ende einer der entscheidenden Faktoren in diesem Krieg sein (Thema gestern im Newsletter). In der Nacht zum Donnerstag hat die „New York Times“ eine beeindruckende Recherche veröffentlicht, die unter anderem zeigt, wie desillusioniert viele russische Soldaten schon in den ersten Tagen des Krieges waren (Quelle hier).

Die Reporter der Zeitung hatten Zugang zu tausenden vom ukrainischen Geheimdienst abgehörten Telefonaten russischer Soldaten mit ihren Verwandten in der Heimat. Teilweise konnte die Zeitung einzelne Soldaten identifizieren, ebenso wie den Ort, von wo aus sie anriefen. Die meisten Telefonate kamen aus den Vororten von Kiew.

Von miserabler Planung ist dort die Rede, von überraschend heftiger Gegenwehr der Ukrainer, von hunderten Toten und fast vollständig ausgelöschten Eliteeinheiten, vom Fehlen der Nazis, die man eigentlich bekämpfen solle, von fehlender Ausrüstung, Verpflegung und Medizin. Angeprangert wird auch die heimische Propaganda, die den Feldzug als eine Spaziergang darstelle - in Wahrheit sei die Situation vor Ort die Hölle.

Die Soldaten erzählen ihren Frauen, Müttern und Vätern auch, wie sie Zivilisten gefoltert und ermordet haben. Wie sich Leichen in den Straßen stapeln, die niemand wegräumt. Wie sie Häuser plünderten. „Willst du einen Samsung-Fernseher oder einen LG“, fragt einer der Soldaten seine Frau.



„Putin ist ein Narr“, sagt einer von ihnen im Gespräch. „Er will, dass wir Kiew erobern, aber wir haben überhaupt keine Chance.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick:

Polizisten gehen vor einem geplanten Konzert auf dem Roten Platz an Bannern mit der Aufschrift «Donezk, Luhansk, Saporischschja, Cherson, Russland» vorbei. © Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa / Alexander Zemlianichenko

Unterzeichnungszeremonie mit Putin: Die Annexion der vier ukrainischen Regionen ist für Freitag in Moskau geplant. Auf dem Roten Platz wird es auch einen öffentlichen Auftritt von Putin geben (Foto oben). Die Fläche der annektierten Gebiete (Cherson, Saporischschja, Luhansk, Donezk) entspricht der von Portugal und macht 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes aus. Mehr hier.

