Ukraine-Invasion Tag 231 Der Plan hinter 140 Himars-Angriffen auf eine Brücke in Cherson

Die Ukrainer rücken im Süden des Landes in der Region Cherson weiter vor. Heute bestätigte Kiew die Eroberung von fünf Dörfern. Was nach nicht viel klingt, könnte Teil einer Strategie sein, die russischen Truppen in Cherson endgültig von der Versorgung auf dem Landweg abzuschneiden.

Anfang Oktober waren die ukrainischen Truppen durch die Verteidigungslinien im Norden von Cherson gebrochen und rückten innerhalb weniger Stunden rund 20 Kilometer vor. Dem vorausgegangen waren wochenlange verlustreiche Kämpfe für beide Seiten. Laut russischen Militärbloggern soll nur das schlechte Wetter und eine gesprengte Bürcke einen weiteren Vormarsch der Ukrainer verhindert haben.

Das Ziel der Ukraine ist laut westlichen und russischen Beobachtern klar: Die Truppen wollen auf der Westseite des Flusses Djnepr bis auf die Höhe der russisch besetzten Stadt Nova Kachowka auf der Ostseite des Flusses nachrücken. Dort befindet sich ein Damm, der trotz zahlreichen Angriffen noch immer den Übergang über den Fluss gewährt.

Gelingt den Ukrainern die Besetzung des Dammzugangs auf der Westseite, würde einerseits der russische Nachschub abgeschnitten. Gleichzeitig könnten auch die Ukrainer versuchen, auf die Ostseite vorzustoßen. Rund 40 Kilometer sind die Ukrainer derzeit noch vom Dammzugang entfernt.



Schaffen die Ukrainer es bis dahin, wären die Folgen für die russischen Truppen in Cherson dramatisch. Denn einen weiteren Übergang gibt es nicht. In der Stadt Cherson haben die Ukrainer laut eigenen Angaben die Antoniwka-Brücke bisher rund 140 Mal mit Himars-Raketenwerfern beschossen. Sie ist für das Militär unbrauchbar, nur Fähren könnten noch eingesetzt werden. Die Russen könnten sich nur noch in der Stadt verschanzen. Dort würde ihnen aber bald die Munition ausgehen. In diesem Fall bliebe nichts als die Kapitulation.



Eine gute Lösung außer den Rückzug aus den noch besetzten Teilen von Cherson gibt es für die Russen in diesem durchaus wahrscheinlichen Szenario nicht. Sie haben viele ihrer besten und erfahrendsten Truppen in der Region zusammengezogen, um die Ukrainer zu stoppen. Scheitert das, bedeutet das den Verlust bedeutender Teile eben dieser Truppen. Und die fehlen Putin und seinen Generälen gerade am meisten.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages

