Wahlprogramm „innerhalb von zehn Wochen“ möglich CDU trifft Vorbereitung für Zerbrechen der Ampel-Regierung

Die CDU-Zentrale in Berlin trifft Vorbereitungen für eine Bundestagswahl noch in diesem Jahr. Die Partei könne „innerhalb weniger Wochen ein Wahlprogramm fertigstellen“, sagte Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag nach einer Präsidiumsklauser in Berlin.

Den Programmprozess koordiniere er gemeinsam mit Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei. Eine Kampagne für eine vorgezogene Bundestagswahl könne das Adenauerhaus „innerhalb von zehn Wochen“ aus dem Boden stampfen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ampel-Koalition zerbricht und noch in diesem Jahr Bundestagswahlen stattfinden, bezifferte Linnemann auf „ein Drittel“. „Aber für den Fall der Fälle sind wir vorbereitet“, fügte er hinzu.

Für den Fall, dass die Bundestagswahl planmäßig im September 2025 stattfindet, werde die CDU im Juni kommenden Jahres einen Wahlparteitag in Köln abhalten, sagte Linnemann. Dies hätten die Gremien beschlossen. (AFP)