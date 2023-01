Wahlrechtsreform im Bundestag Die Ampel will liefern, die Union ist skeptisch

Demnächst will die Ampel-Koalition, mit leichter Verspätung, ein weiteres ihrer ehrgeizigen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag angehen: SPD, Grüne und FDP werden einen Gesetzentwurf zur Wahlrechtsreform vorlegen. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass die Ampel „innerhalb des ersten Jahres das Wahlrecht überarbeiten“ wolle. Damit käme eine jahrelange zähe Debatte endlich zu einem Ergebnis.

Das Ziel lautet, das Anwachsen des Bundestags zu verhindern und ihn effektiv in Richtung der gesetzlichen Größe zu verkleinern. Das sind 598 Sitze. Derzeit hat das Parlament 736 Abgeordnete. Nachdem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sich im Herbst zweimal mit der dringenden Bitte zu Wort gemeldet hatte, man möge sich doch beeilen, hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich mittlerweile Vollzug angekündigt.

Ein wenig Eile ist schon deshalb geboten, weil die schwarz-rote Koalition eine Art Teilreform auf den Weg gebracht hatte. Nach dem derzeit geltenden Wahlrecht muss zur Wahl 2025 die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 verringert werden. So soll es zu weniger Überhängen und damit zu weniger Ausgleichsmandaten kommen. Auf 598 Sitze bringt man den Bundestag damit nach der gegenwärtigen Umfragelage zwar nicht. Aber der Neuzuschnitt der Wahlkreise ist schon in Vorbereitung.

Ampel will auf 598 Sitze begrenzen

Die Ampel-Koalition hat im Rahmen der Wahlrechtskommission des Bundestags eine Lösung vorgeschlagen, in der es weiterhin 299 Wahlkreise gibt. Gleichzeitig soll es stets bei 598 Sitzen bleiben. Das erreicht der Ampel-Vorschlag dadurch, dass an die Parteien strikt nur noch so viele Mandate zugeteilt werden, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht.

Hat eine Partei Direktmandate über den Zweitstimmenproporz hinaus gewonnen, also Überhänge, sollen so viele Direktmandate nicht zugeteilt werden, wie es das Ergebnis der Verhältniswahl nach Zweitstimmen erfordert. Treffen wird es immer jene Wahlkreissieger mit den nach Prozentergebnis schwächsten Erststimmenergebnissen.

Damit hat sich die Ampel mit einer etwas neuen Begründung für eine Lösung entschieden, die seit vielen Jahren als Kappungsmodell bekannt ist. Die Grünen hatten es schon einmal favorisiert und einen Gesetzentwurf dafür geschrieben, zuletzt war es von der AfD als eigener Vorschlag präsentiert worden. Um in allen Wahlkreisen dennoch direkt gewählte Abgeordnete zu haben, soll nach dem bisherigen Ampel-Plan mittels einer Ersatzstimme („dritte Stimme“) bestimmt werden, wer statt der gekappten Wahlkreissieger in den Bundestag einzieht.

Es sind die Informierten, die eine Reform dringlich finden. Lukas Haffert, Politikwissenschaftler

Ob das auch so im Gesetzentwurf stehen wird, ist allerdings nicht ganz klar. Sicher scheint dagegen zu sein, dass es bisher zu keiner Verständigung mit der Union gekommen ist. Zwar kündigte die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann an, die Koalition wolle „um möglichst breite Unterstützung werben“. Und im weiteren parlamentarischen Verfahren lässt sich ein Gesetzentwurf auch noch ändern.

Die Reaktion des Obmanns der CDU/CSU-Fraktion in der Wahlrechtskommission, Ansgar Heveling, deutet vorerst jedoch nicht auf breite Unterstützung hin. Er hält das Ampel-Modell für verfassungswidrig, deutet eine Klage in Karlsruhe an und wirft den Regierungsfraktionen vor, „keinen ernstzunehmenden Versuch“ unternommen zu haben, „einen gemeinsamen Weg mit breiter Mehrheit für ein verfassungssicheres Wahlrecht zu suchen“.

Informelle Gespräche ohne Ergebnis

Zwar hat es nach Informationen des Tagesspiegels informelle Gespräche auf Ebene der Fraktionschefs gegeben. Doch scheinen diese kein Ergebnis gebracht zu haben. Unklar ist auch, wie groß die Zahl derer in den Ampel-Fraktionen ist, die vom Vorschlag der eigenen Seite nicht überzeugt sind. Im vorigen Jahr war von etwa 40 Skeptikern quer durch die Fraktionen die Rede. In einigen Ländern hätte beim Gelten des Modells zur Wahl 2021 eine „Kappung“ auch Sozialdemokraten getroffen, nicht zuletzt in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.

Bisher war die Wahlrechtsdebatte sehr auf das Parlament begrenzt. Auch die Wahlrechtskommission brachte wenig Öffentlichkeit. Was aber denken Wählerinnen und Wähler? Hier weist nun eine Studie des Politikwissenschaftlers Lukas Haffert von der Universität Zürich zumindest ansatzweise in eine Richtung. Sie lautet: Weder das Ampel-Modell lag in einem von Haffert befragten Panel mit gut 3000 Personen vorn noch das von der Unionsfraktion favorisierte so genannte Graben-Wahlsystem, das bei CDU und CSU neuerdings unter dem Begriff „echtes Zwei-Stimmen-System“ firmiert.

Am ehesten sagte diesem Panel eine Lösung zu, die zwar im Bundestag diskutiert, aber schnell verworfen wurde: eine deutliche Verringerung der Zahl der Wahlkreise. Haffert hatte dem Panel dabei eine Reduktion auf 225 Sitze vorgelegt. Ein weiteres Ergebnis der Panel-Befragung: Den Status quo halten die wenigsten der Teilnehmer für erhaltenswert. Je besser der Kenntnisstand zum Wahlrecht ist, desto größer ist das Verlangen nach einer Reform. „Es sind die Informierten, die eine Reform dringlich finden“, lautet Hafferts Fazit. Die Präferenz in dieser Gruppe, etwa ein Viertel des Panels, geht besonders stark in Richtung Wahlkreisreduzierung.

Eine aktuelle Umfrage des Allensbach-Instituts für die Bertelsmann-Stiftung ergibt eine hohe Erwartungshaltung in der Gesamtbevölkerung. Demnach sind 78 Prozent der Befragten der Meinung, dass der Bundestag mit 736 Sitzen viel zu groß ist. Er solle wieder auf die Normalgröße von 598 Mandaten verkleinert werden. Zwei Drittel sind zudem der Meinung, dass das Wahlsystem leicht nachvollziehbar sein müsse und dass keine Partei durch das Wahlsystem Vorteile gegenüber anderen Parteien haben dürfe.

Zur Startseite