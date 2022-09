Wegen Äußerungen von Wagenknecht Soziallobbyist Ulrich Schneider verkündet Austritt aus Linkspartei

Nach umstrittenen Aussagen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ist das erste Parteimitglied ausgetreten. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, teilte eine entsprechende Entscheidung auf Twitter mit.

„Dass die Linksfraktion am letzten Donnerstag im Bundestag Sahra Wagenknecht ans Podium ließ, und was diese dann – man hätte es wissen müssen – vom Stapel ließ, war zu viel“, erklärte Schneider am Montag in dem Kurznachrichtendienst.

Die frühere Fraktionschefin Wagenknecht hatte der Bundesregierung am Donnerstag mit Blick auf Russland vorgeworfen, „einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen“.

Sie forderte einen Stopp der Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Verhandlungen mit dem Kreml über eine Wiederaufnahme von Gaslieferungen nach Deutschland.

Die Partei-Spitze der Linken reagierte am Samstag erschüttert und sprach von einer „Gefährdung der Partei“. Die Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan erklärten, dass die Positionen Wagenknechts nicht denen der Partei entspräche.

Schneider war seit 2016 Mitglied bei den Linken, hatte sich zuletzt aber mehrfach kritisch über die Partei geäußert. (Tsp, dpa)

