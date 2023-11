Zerreißt das die Ampel? Wie die Koalition mit dem Schuldenbremsen-Urteil umgeht

Das Bundesverfassungsgericht hat die Ampelkoalition mit seinem Urteil zur Schuldenbremse in eine schwere Krise gestürzt. Die Karlsruher Richter erklärten den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig. Mit ihm hatte die Bundesregierung 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen für Maßnahmen gegen die Coronakrise in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) verschoben.

Über das Sondervermögen finanziert die Ampelkoalition viele Klimaschutzmaßnahmen. Die 60 Milliarden Euro stünden in dem Fonds „nicht mehr zur Verfügung“, sagte Kanzler Olaf Scholz im Bundestag. Gegenüber seiner SPD-Fraktion sprach Scholz nach Tagesspiegel-Informationen von einer großen, aber lösbaren Aufgabe.

Haushaltssperre für zahlreiche Klimaschutzprojekte

Für die im KTF vorgesehenen Projekte gilt nun eine Haushaltssperre. Lediglich Fördergelder für die energetische Sanierung von Gebäuden und den Austausch von klimaschädlichen Heizungen können weiterfließen. Die Haushaltsberatungen wollen die Ampelfraktionen ansonsten wie geplant fortsetzen. An diesem Donnerstag steht die traditionelle Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss an, in der der Etat für 2024 festgezurrt werden soll.

Betroffen von der Haushaltssperre sind zentrale Projekte der Koalition wie der Ausbau von Ladesäulen für E-Autos, die Bahnsanierung, Fördergelder für neue Halbleiterfabriken und die Senkung der Strompreise über die Abschaffung der EEG-Umlage. Die Programme seien extrem wichtig für Klimaschutz, die Entlastung der Bürger und eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik, sagten die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Britta Haßelmann und Katharina Dröge. „Sie stehen im Kern der Politik dieser Koalition.“

Grüne Jugend kritisiert Lindner

„Wir müssen uns jetzt mit allen Optionen befassen, auch mit den nicht erträumten“, sagte Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) dem Tagesspiegel. Die Grüne Jugend kritisierte Finanzminister Christian Lindner (FDP) scharf für sein Festhalten an der Schuldenbremse. Dieser Tag zeige, dass er „eine Gefahr für unsere Demokratie, aber auch den ganzen Planeten ist“, sagte die Sprecherin Svenja Appuhn, dem Tagesspiegel.

Kubicki: „Ein kleiner Schock für unsere grünen Freunde“

Das Urteil sei „ein kleiner Schock für unsere grünen Freunde“, sagte Wolfgang Kubicki (FDP), Vizepräsident des Bundestages, dem Tagesspiegel. Das Urteil treffe ja vor allem Ausgaben des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck (Grüne). Johannes Vogel, der erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, sieht in der Karlsruher Entscheidung eine Stärkung der Generationengerechtigkeit. „Die Schuldenbremse gilt – das war und ist für die FDP und mich vollkommen klar“, sagte er dem Tagesspiegel. Die Koalition müsse im KTF nun priorisieren.

Stegner warnt vor Ende der Koalition

Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner warnte vor einem Ende der Ampel-Koalition „Das wäre völlig unvernünftig“ sagte Stegner dem Tagesspiegel. Mit Blick auf die Lage von FDP, Grünen und SPD sagte er: „Den einen droht die Außerparlamentarische Opposition, die anderen sind von der Kanzlerschaft weit entfernt. Und uns droht die Juniorpartnerschaft in der Großen Koalition.“

CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonten, dass sie für eine Lockerung oder Aufhebung der Schuldenbremse nicht zur Verfügung stünden. „Das ist das Ende aller Schattenhaushalte“, sagte Merz. Die Abgeordneten von CDU und CSU hatten die Karlsruher Entscheidung mit ihrer Klage bewirkt. Die Union will nun prüfen, ob der Wirtschafts-Stabilisierungsfonds (WSF) ebenfalls rechtswidrig sei. Für die aktuellen Haushaltsverhandlungen forderte die Union einen sofortigen Stopp.