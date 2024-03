Himmlische Sichtung Brandenburger staunen über Lichtschweif

Ein heller Lichtschweif am Himmel – darüber staunten am Dienstagmorgen einige Menschen aus Brandenburg. „Uhh, hübscher Feuerball gerade, ganz grünliches Licht, recht lange Flugzeit, Meteorit, Weltraumschrott? Nördlich von Berlin“, schrieb eine X-Userin.

Auf der Homepage der Internationalen Meteor-Organisation gingen 37 Meldungen zu dem Himmelskörper ein – darunter auch aus Potsdam und anderen Gegenden Brandenburgs. Zudem wurden Beobachtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin gemeldet. Die Sichtungen erfolgten gegen 6.50 Uhr. Einige Beobachter meldeten, dass der Lichtschweif grün leuchtete, andere berichteten von einem bläulichen Lichtschweif.

Und was hat es nun mit dem Himmelsphänomen auf sich? Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mitteilte, deuten die Sichtungen des Lichtschweifs auf einen Meteor hin. „Intensive Meteorschweife können auch farbig sein und tagsüber sichtbar werden. Dann spricht man auch von einer Feuerkugel“, sagte ein Sprecher. In der Regel seien das kleine Meteorite, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre vollständig verglühen würden. Weitere Erkenntnisse liegen nach Angaben des DLR derzeit nicht vor.

Die Beobachtungen weckten Erinnerungen an den Asteroiden, der am 21. Januar über Brandenburg verglüht war. Ein Team aus Wissenschaftlern hatte danach mehrere Meteoriten in Brandenburg entdeckt. Meteoriten nennt man die Brocken, die von einem Himmelskörper auf der Erde ankommen. Erste Ergebnisse der Untersuchungen von mehr als 20 Proben belegten laut Museum, dass es sich um einen seltenen sogenannten Aubriten handelt. Bruchstücke sind im Berliner Naturkundemuseum zu sehen.

Anmerkung: Das Bild oben zeigt nicht den aktuell gesichteten Lichtschweif, es handelt sich um ein Symbolbild.