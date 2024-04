IT-Probleme in Brandenburger Apotheken E-Rezepte waren zwischenzeitlich nicht abrufbar

Zahlreiche Apotheken konnten im März zwischenzeitlich keine Medikamente an Patienten herausgeben. Der Grund waren technische Schwierigkeiten beim Erstellen von E-Rezepten. Inzwischen soll die Störung behoben sein, teilte die Gematik GmbH mit. Die Firma koordiniert die digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen.

Apothekerverbände haben mit alarmierenden Worten auf die Ausfälle hingewiesen: Die Patientenversorgung sei in Gefahr, teilte die Landesapothekerkammer Brandenburg mit. In Potsdam waren Apotheken in unterschiedlichem Ausmaß betroffen.

Es gibt immer wieder Probleme, zum Beispiel Rezepte, die einfach verschwinden. Inken Jung, Sprecherin für die Apothekerkammer in Potsdam

„Stellen Sie sich vor, Sie wollen Brot verkaufen und die Kasse geht nicht“, sagt Inken Jung, Sprecherin für die Apothekerkammer in Potsdam und Inhaberin der Heinrich-Mann-Apotheke in der Waldstadt. Wenn das E-Rezept nicht angezeigt werde, könne die Apotheke nichts bestellen und die Kundschaft bliebe unversorgt, erklärt sie. An einigen Tagen im März hätten manche Apotheken für Stunden kein E-Rezept abrufen können.

Störung soll inzwischen wieder behoben sein

„Es gibt immer wieder Probleme, zum Beispiel Rezepte, die einfach verschwinden“, sagt Stefanie Heß aus der Babelsberg-Apotheke. Mit den Herausforderungen der Digitalisierung müsse man einen Umgang lernen, sagt sie. In der Otto-Lilienthal-Apotheke in der kleinen Ortschaft Rhinow im Havelland habe es an einem Tag etwa bis 13 Uhr Schwierigkeiten gegeben, sagte ein Mitarbeiter. Er habe Kunden wegschicken müssen – was in der Gegend aber kein großes Problem sei, weil hier eh alle „um die Ecke wohnen“ würden. Bei der Landesärztekammer Brandenburg seien keine erheblichen Probleme mit dem E-Rezept bekannt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Betroffen waren laut Gematik Apotheken in ganz Deutschland, die mit dem Hardware-Anbieter Medisign zusammenarbeiten. Die Firma stellt elektronische Heilberufsausweise aus, mit denen sich Mitarbeiter identifizieren können. Wie viele Apotheken in Brandenburg betroffen waren, ist nicht unklar. Eine Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) hat Medisign nicht beantwortet.

IT im Gesundheitswesen Die Firma Gematik, die zentral für die IT-INfrastruktur im Gesundheitswesen ist, gehört zu 51 Prozent dem Bundesgesundheitsministerium. Störungen in der IT-Infrastruktur werden auf der Gematik-Website dokumentiert.

„So toll die Digitalisierung ist, wir machen uns extrem abhängig davon“, sagt Inken Jung. Die Apothekerin glaubt, dass durch die Rezept-Ausfälle ein enormer wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. Aus ihrer Sicht sind die Medisign-Störungen nur eines von zahlreichen Problemen, die sich mit der Einführung des E-Rezeptes aufgetan haben.

Damit ist sie in ihrer Branche nicht alleine: Der Deutsche Apothekerverband veröffentlichte im Dezember, also vor Einführung des E-Rezeptes, einen Brandbrief. Laut einer Umfrage der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sollen 70 Prozent der Befragten von Problemen beim Abrufen des E-Rezeptes berichtet haben.