Landtagswahl 2024 in Brandenburg Landeschef will Freie Wähler auf „märkischen Olymp“ führen

In Brandenburg wollen die Freien Wähler noch im Herbst eine neue Volksinitiative „Rettet unsere Krankenhäuser! Haus- und Fachärzte sichern!“ starten, um sich für die Landtagswahl 2024 besser in Stellung zu bringen. Dafür hat am Sonntag in Bernau die landesweite „Zentralversammlung“ von BVB/Freie Wähler grünes Licht gegeben.

BVB/Freie Wähler vereinigt 130 Bürgerinitiativen aus Brandenburg unter ihrem Dach und hat sich im Landtag seit 2014 als Oppositionskraft etabliert. Nun will Fraktions- und Landeschef Peter Vida, wie er in Bernau bekräftigte, die Freien Wähler als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen.

Die Freien Wähler präsentierten sich vor Ort mit dem neuen Beinamen „Die Orangen“, auch farblich. Als erste Landtagspartei stellten sie unter dem Motto „Gesunder Menschenverstand“ personelle, finanzielle und strukturelle Weichen für das Superwahljahr - vor allem für die Landtagswahl am 22. September.

Wahlziel mindestens acht Prozent

„Wir wollen den märkischen Olymp erklimmen, um den Nebel zu lichten und jene zu vertreiben, die sich da oben eingerichtet haben“, erklärte Vida und formulierte das konkrete Wahlziel dann freilich weniger poetisch: „Mindestens acht Prozent!“ In den letzten Umfragen lagen BVB/Freie Wähler im Land zwischen fünf und acht Prozent. Zur Landtagswahl 2019 hatten sie knapp die 5-Prozent-Hürde geschafft.

In seiner Rede attackierte Vida vor allem die Grünen scharf als „Verbotspartei“, unter anderem wegen einer Energiepolitik als „Tanz auf den Kilppen“. Er nannte auch Nahverkehr und Bildungspolitik als Schwerpunkte. Für seinen Auftritt erhielt Vida stehenden Beifall. Im Land wollen die Freien Wähler demnach als „gesunde Kraft der Mitte“ punkten und dabei auf die regionale Verankerung ihrer lokalen Gliederungen setzen, „wir bleiben die Kümmerer vor Ort.“

Da ordnet sich auch die Volksinitiative gegen den Ärztemangel ein. Um das Thema gab es eine kontroverse Debatte, da auch Energiepolitik durchaus Befürworter hatte. Ein Hintergrund ist, dass Anti-Windkraft-Initiativen bei den Freien Wählern stark vertreten sind. „Bei keinem anderen Thema ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse so gefährdet wie bei der Gesundheit“, warb Vida. „Es gibt kein Querschnittsthema, das den Leuten so unter den Nägeln brennt, wie die gesundheitliche Versorgung.“ Am Ende gab es unter den rund 200 Vertretern im Saal nur zwei Gegenstimmen.

Zur Landtagswahl tritt BVB/Freie Wähler in allen 44 Wahlkreisen mit eigenen Kandidaten an. Ziel seien auch „mehr Direktmandate“, sagte Vida, der 2019 für die Freien Wähler in Bernau den einzigen Wahlkreis holte und das wiederholen will – auch als „doppeltes Netz“ für den Einzug in den Landtag. Weitere Hoffnungen ruhen besonders auf einem Neuzugang: Es ist die Tierärztin Sabine Buder, die bei der Bundestagswahl 2021 in Märkisch-Oderland noch für die CDU kandidiert hatte. Sie verpasste damals den Einzug in den Bundestag nur mit hauchdünnem Rückstand von 1,3 Prozent, holte aber landesweit das beste CDU-Erststimmenergebnis.

Vor kurzem war Buder, auch Geschäftsführerin des „Forums Natur“ von Landnutzern der Mark, zu den Freien Wählern übergetreten. Im Listenvorschlag, den der Landesvorstand der Basis vorschlug, steht die 39-jährige gleich nach Vida auf Platz Zwei. In ihrer Bewerbungsrede legte Buder gleich los. Sie brandmarkte verlorenes Gespür der etablierten Parteien für Sorgen und Nöte. Auch erzählte sie von ihrer gewachsenen „Frustrationstoleranz“ aus den Jahren als Elternvertreterin, auf die vielen Nichtwähler und die Möglichkeit, Frust über den blauen Balken auszudrücken. Es folgte die Botschaft: „Es braucht ganz dringend eine Revolution von unten, eine Bürgerbewegung für eine bessere Politik.“ Tosender Beifall.

Freie Wähler erhöhen Beiträge für ihre Berufspolitiker

Die Bernauer Versammlung fasst mehrheitlich Beschlüsse, um die Kassen der Freien Wähler zu füllen, nämlich für Wahlkämpfe und Kampagnen. So muss jeder, der einen der aussichtsreichen ersten zehn Listenplätze erhält, mindestens 3000 Euro vorab als Eigenbeitrag abführen, der Spitzenkandidat 10 000 Euro. Und mit großer Mehrheit beschlossen die Freien Wähler auch, dass die künftigen Abgeordneten im Landtag höhere Mandatsträgerbeiträge als bisher abzuführen haben.

Danach müssen ein Freie-Wähler-Abgeordneter von seiner Diäten monatlich 1100 Euro an die Partei überweisen, der Fraktionschef monatlich 1350 Euro. Sollten die Freien Wähler einen Vize-Landtagspräsidenten stellen, hätte der 1250 Euro zu zahlen. „Das machen alle so“, sagte Vida. „Der Unterschied ist. Wir machen es transparent.“