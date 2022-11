Ministerpräsident berät mit Kommunen über Energiekrise Brandenburgs Linke fordert massive Hilfe für öffentliche Einrichtungen

Vor den Beratungen der Landesregierung mit Oberbürgermeistern und Landräten zur Bewältigung der hohen Inflation und Energiepreise hat die Linken-Landtagsfraktion massive Hilfen des Landes gefordert. „Ich erwarte, dass die Landesregierung konkrete Hilfen benennt, damit öffentliche und soziale Einrichtungen in den Kommunen nicht schließen müssen“, forderte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Dafür seien in den kommenden zwei Jahren mindestens 500 Millionen Euro notwendig, sagte er.

So müsse sichergestellt werden, dass etwa Bibliotheken und Schwimmhallen trotz der steigenden Energiepreise geöffnet blieben, erklärte Walter. Sportvereine müssten Turnhallen, die in einigen Kommunen bereits aus Kostengründen geschlossen würden, weiter nutzen können. Außerdem dürften die gestiegenen Betriebskosten in den Kitas nicht voll auf die Eltern umgelegt werden. „Die Frage ist: Wie sichern wir das soziale Leben in diesem Land und damit den Zusammenhalt?“, sagte der Fraktionschef.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte am Nachmittag mit den Spitzenvertretern der Kommunen über die Auswirkungen der hohen Preise in der Energiekrise beraten. Die rot-schwarz-grüne Koalition plant ein Hilfspaket von zwei Milliarden Euro bis voraussichtlich Ende 2024, um Lücken der Bundeshilfen zu schließen. SPD-Fraktionschef Daniel Keller hatte bereits einen Rettungsschirm für die Kommunen in Höhe von 800 Millionen Euro gefordert. (dpa)

