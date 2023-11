Nach Tod eines 19-Jährigen in Trebbin Potsdamer Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen wieder auf

Der Todesfall eines jungen Mannes in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) galt als abgeschlossen, doch nun muss die Staatsanwaltschaft Potsdam den Fall nach Aufforderung der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg wieder aufrollen. Das ergaben Recherchen von rbb24. Laut Bericht des Senders wurde der 19-jährige Fritz G. am 24. August 2019 neben den Bahngleisen auf dem Trebbiner Bahnhof gefunden. Die ermittelnde Polizei aus Ludwigsfelde ging zunächst von einem Selbstmord aus. Die zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam schloss sich dem an.

Eltern zweifel an Selbstmord- und Unfallthese

Die Eltern zweifelten an der Selbstmord-These und engagierten eine Rechtsanwältin und einen pensionierten Ermittler des Landeskriminalamts Berlin (LKA). „Die beiden konnten durch Zeugenaussagen die Selbstmordthese widerlegen“, so der RBB. Im Anschluss daran zogen die Ermittlungsbehörden die Selbstmordthese zurück und gingen von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungsakte wurde geschlossen.

Die Eltern des Jungen zweifelten auch an der Unfall-These, suchten Indizien für ein mögliches Fremdverschulden. Ein von ihnen beauftragter Gutachter schloss diese Theorie nicht aus, unter anderem weil am Tatort gefundene Gegenstände, die offenbar Flüssigkeits- oder Blutspuren aufwiesen, nicht auf fremde DNA-Spuren untersucht worden seien.

Nach Informationen von rbb24 Recherche kam es rund um den Trebbiner Bahnhof seit Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen unter Jugendlichen. Erst im Sommer dieses Jahres gab es eine Messerstecherei.