NS- und DDR-Geschichte Mehr märkische Schüler besuchen Gedenkstätten

Das Interesse Brandenburger Schulen, Gedenkstätten sowohl zu Verbrechen des NS-Regimes als auch zur jüngeren deutsch-deutschen Geschichte zu besuchen, ist deutlich gewachsen. Das ergab eine Abfrage des Potsdamer Bildungsministeriums, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Am Donnerstag wird sowohl an die Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren als auch an den Mauerfall 1989 erinnert. Die Abfrage für 2022/2023 zeigt, dass die Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern verstärkt Erinnerungsorte aufsuchen, teilte das Ministerium mit.

Der Lehrplan sieht Besuche außerschulischer Lernorte vor

So stieg die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Gedenkstätten besuchten, im Vergleich zur Abfrage vor der Corona-Pandemie von 2018/2019 um 33 Prozent. Mehr als die Hälfte waren Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10. Beide Jahrgangsstufen sind relevant, weil in der Doppeljahrgangsstufe die Geschichte des Nationalsozialismus und der DDR behandelt werden. Der Besuch außerschulischer Lernorte und damit auch der Besuch von Gedenkstätten ist im Rahmenlehrplan Geschichte explizit vorgesehen.

Zuschüsse für geschichtliche Bildung Die Besuche von Schülerinnen und Schülern in Gedenkstätten in Brandenburg, Berlin und Polen können vom Land im Rahmen von Zuschüssen für Eintrittsgelder und Fahrkosten gefördert werden. Antragsberechtigt sind in der Regel die Fördervereine der Schulen. 2023 wurden für die Umsetzung der Richtlinie bereits 254.600 Euro eingesetzt und damit 100.000 Euro mehr als ursprünglich im Haushalt vorgesehen. Grund hierfür ist die hohe Nachfrage der Schulen, die 2023 deutlich gestiegen ist. Daneben unterstützt das Zeitzeugenprogramm des Bildungsministeriums Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Der Honorarsatz für Zeitzeugengespräche wurde in diesem Rahmen zum 1. September 2023 auf nunmehr 40 Euro je Zeiteinheit erhöht.

„Der Besuch von Erinnerungsorten ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, sich auf eindrückliche Weise mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig helfen solche Erlebnisse bei der Orientierung in der Gegenwart“, so Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD). Er sei froh, dass die Schulen in Brandenburg verstärkt Orte des Gedenkens aufsuchen, um Geschichte erfahrbar zu machen.

Mit 252 Besuchen und insgesamt rund 9.500 Schülerinnen und Schülern wurde die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen am häufigsten besucht, gefolgt von Orten der DDR-Geschichte wie der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen mit 84 Besuchen und 2.485 Schülerinnen und Schülern sowie der Gedenkstätte Lindenstraße 54 in Potsdam. „Hauptsächlich wurden solche außerschulischen Lernorte besucht, welche für die Schulen aufgrund der räumlichen Nähe gut zu erreichen waren“, erläutert das Ministerium. So wurde beispielsweise die Gedenkstätte Lindenstraße von Schulen des Schulamtsbereiches Brandenburg an der Havel am häufigsten besucht.