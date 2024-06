Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg Brandenburgs Ministerpräsident bietet Hilfe für Katastrophengebiete an

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Bayern und Baden-Württemberg Hilfe beim Hochwasser angeboten. „Selbstverständlich bieten wir unsere Hilfe und Unterstützung durch unsere hochwassererfahrenen Hilfskräfte an“, sagte Woidke laut einer Mitteilung am Sonntag. Brandenburg stehe solidarisch an der „Seite der Menschen, die von den Auswirkungen der schweren Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg betroffen sind“.

Nach tagelangem Dauerregen sind unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg Flüsse und Bäche über die Ufer getreten, Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind Einsatz. Im oberbayrischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam ein Feuerwehrmann ums Leben.

„Wir trauern um den Feuerwehrkameraden, der im Einsatz für andere Menschen sein Leben verloren hat“, erklärte Woidke weiter. Dieses tragische Ereignis erinnere uns an die großen Gefahren, in die sich Einsatzkräfte begäben, um anderen Menschen zu helfen. (dpa)