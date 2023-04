Brandenburger Integrationspreis Potsdamerin Hai Ninh Do ausgezeichnet

Für ihr langjähriges Engagement für vietnamesisch-stämmige Menschen wurde die Potsdamerin Hai Ninh Do in der vergangenen Woche mit dem Landesintegrationspreis Brandenburg ausgezeichnet: Seit 13 Jahren engagiert sich Do für Vietnamesinnen und Vietnamesen in den Bereichen Sport, Wirtschaft und gesellschaftliche Teilhabe.

Seit 2011 ist sie Übungsleiterin für das Projekt „Integration durch Sport“: Hier leistet sie Überzeugungsarbeit, um vietnamesisch-stämmige Menschen in Sport- und Schwimmkurse zu bringen, die aufgrund ihrer beruflichen und familiären Verpflichtungen häufig wenig Zeit haben und kaum über soziale Kontakte verfügen.

Seit 2022 begleitet und unterstützt Do auch vietnamesische Geflüchtete aus der Ukraine in Brandenburg: Durch ihre Sprachkenntnis und ihre Kenntnisse der sozialen und kulturellen Infrastruktur trage sie zur landesweiten Überwindung von Sprachbarrieren und zur gesellschaftlichen Teilhabe von Vietnamesinnen und Vietnamesen bei, hieß es in der Begründung der Jury.

„Aufgrund des verheerenden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind im vergangenen Jahr sehr viele Menschen auf einmal zu uns gekommen“, sagte Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). „Dank vieler ehrenamtlicher Unterstützerinnen und Unterstützer, der Solidarität der Brandenburgerinnen und Brandenburger und ihrer Hilfsbereitschaft konnten wir den Geflüchteten hier eine neue Perspektive bieten.“

Geehrt wurden insgesamt sechs Initiativen und Einzelpersonen aus Oranienburg, Potsdam, Groß Schönebeck (Barnim) und Heideblick (Dahme-Spreewald). Die Preise waren jeweils mit 1000 Euro dotiert.