Das 3. Adventswochenende in Potsdam Geschichten, Zirkus und Chorgesang

Es ist wohl der Weihnachtsmarkt mit dem schönsten Ausblick in Potsdam: Am dritten Adventswochenende öffnet das Belvedere auf dem Pfingstberg zum letzten Mal in diesem Jahr für Besucher. Im Maurischen Kabinett werden Märchen erzählt, es gibt ein Bastelprogramm und Chorgesang. Geöffnet ist Samstag und Sonntag von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, die Turmbesteigung ist inbegriffen.

Wer in letzter Zeit am Lustgarten vorbeigelaufen oder -gefahren ist, konnte das rot-weiße Zelt kaum verpassen. Schon vor zehn Tagen hat der Aufbau der Weihnachtsarena begonnen, am Samstag feiert der Zirkus Premiere. Zum Programm gehören Jonglage, Akrobatik, Pferde- und Kameldressur. Die Karten kosten 25 bis 35 Euro, für Kinder fünf Euro weniger.

Väterchen Frost und seine Schnee-Enkelin empfangen die Gäste des Tannenbaumfests Jolka am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr im Treffpunkt Freizeit. Der Verein der russischsprechenden Migranten „Semljaki“ und die Schule der Künste Integrazia bieten dort eine Theatershow, es gibt Reigentänze, Geschichten und Lieder auf Russisch und Deutsch. Tickets kosten 20 Euro pro Kind, ein Geschenk inklusive, und 10 Euro pro Erwachsenem.

Lesesalon und Live-Hörspiel

Wie geht die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens weiter? Diese Frage hat sich der Autor Christian Leonhardt gestellt. Am Samstag um 17 Uhr führt er gemeinsam mit der Schauspielerin Sophie Roeder das Live-Hörspiel „Der Weihnachtsgeschichte zweiter Teil“ im Urania-Planetarium auf. Darin spinnen die beiden die Geschichte um Ebenezer Scrooge weiter und reisen mit ihm mit der Eisenbahn durch England, auf der Suche nach Vergebung und nach sich selbst. Die Karten kosten 15 Euro.

Christian Leonhardt und Sophie Roeder führen im Planetarium ein Live-Hörspiel auf. © Sophie Moriarty Quadrat/Sophie Moriarty Quadrat

Drei Autorinnen lesen am Sonntag ab 17 Uhr bei einem humoristisch-vorweihnachtlichen Lesesalon im Kulturhaus Babelsberg. Heidi Ramlow, jahrelang Drehbuchautorin bei ARD und ZDF, liest ihren Kurzkrimi „Es ist ne Leich entsprungen“. Andrea Maluga begleitet den Nikolaus auf seiner „Dienstreise in besonderem Auftrag“ und Susanne Rüster präsentiert ihre Kurzgeschichte „Kreuze im Kaffeesatz“ aus der Weihnachts-Anthologie „Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an“. Begleitet wird die Lesung von weihnachtlicher Harfenmusik. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Was macht der Weihnachtsmann eigentlich im Sommer? Fragen wie diese beantwortet der Vorleser Thomas Schleissing Niggemann am Samstag um 19 Uhr im Café Matschke. Heiteres und Besinnliches verspricht die Ankündigung der Lesung, Eintritt ist frei.

Wochenende der Chöre

Unter freiem Himmel und vor der Kulisse des Alten Marktes spielen am Sonntag ab 18 Uhr die Potsdamer Turmbläser. Vom Balkon des Potsdam Museums intonieren die Blechbläser unter der Leitung von Stephan Rudolph bei ihrem kostenlosen Konzert Weihnachtslieder. Das Potsdam Museum bietet von 14 bis 18 Uhr bei einem Kunst- und Buchmarkt Postkarten, Kunstwerke und Kataloge an. Eine Vielzahl von Chorkonzerten werden am Wochenende in Potsdam angeboten.

Die Turmbläser spielen am Sonntag am Alten Markt. © Sebastian Gabsch/SEBASTIAN GABSCH / PNN

Zwar ist das Adventssingen der Potsdamer Chöre am Samstag in der Nikolaikirche schon ausverkauft, aber es gibt am Wochenende eine Reihe weiterer Chorkonzerte in der Stadt. Unter dem Titel „Nun singet und seid froh“ lädt das Claudius Ensemble am Samstag ab 18 Uhr in die Französische Kirche. Der Kammerchor der Singakademie Potsdam stimmt dort sein erstes Weihnachtsprogramm unter der neuer Dirigentin Doori Kim an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

A-cappella-Stücke von Praetorius und Saint-Saëns präsentiert das Pegasus Quartett bei seinem Adventskonzert am Sonntag um 16 Uhr im Palais Lichtenau. „Ein Leuchten durch die Herzen geht – Weihnacht international“ heißt das Programm mit deutschen und internationalen Werken von der Renaissance bis heute. Der Eintritt ist frei.

Zu einem weihnachtlichen Konzert mit der Chorgemeinschaft Babelsberg 1861 lädt der Rewe-Markt Siegfried Grube am Samstag um 15 Uhr ins Markt Center. Der Herrenchor stimmt Weihnachtslieder an, dazu gibt es Stollen und Kaffee. Der Eintritt ist frei.

Bekannte Weihnachtslieder stimmt auch der Pianist Felix Dubiel am Sonntag um 15 Uhr im Museum Fluxus+ an. Zu Glühwein und Kaffee im Museumscafé gestaltet er ein vorweihnachtliches Konzert, auch die Ausstellung und der Museumsshop sind geöffnet. Der Eintritt zum Café mit Livemusik ist frei.

Wer sich zwischen den Veranstaltungen im passenden Verkehrsmittel bewegen möchte, kann den Glühweinexpress nutzen. Am Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr fährt die geschmückte historische Straßenbahn im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Campus Jungfernsee.