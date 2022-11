Karrieresprung für Potsdamerin Martina Trauth Rathaus muss neue Gleichstellungsbeauftragte suchen

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) muss die Stelle für Gleichstellungsfragen im Rathaus neu besetzen. Denn die bisherige Amtsinhaberin Martina Trauth (Linke) wechselt nach Schwerin. Sie wird neue Beigeordnete für Jugend, Soziales und Gesundheit in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier am Montagabend via Facebook mit.

Nominiert worden war sie von den Linken in Schwerin und wurde laut Badenschier im Stadtrat in geheimer Wahl - und im dritten Wahlgang - in das Amt gewählt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meiner zweiten Stellvertreterin“, so der Schweriner Rathauschef. Trauth war erst 2020 von den Potsdamer Stadtverordneten für ihre dritte Amtszeit bestätigt worden. 2018 war die damals 53-Jährige als parteilose Kandidatin für die Linke zur Oberbürgermeisterwahl angetreten - und unterlag in der Stichwahl gegen Schubert.

Zwischen 2019 und 2021 hatte Trauth auch den Kreisverband der Linken in Potsdam geführt. Auch in Potsdam hatte die gebürtige Pfälzerin schon einen Versuch unternommen, Sozialdezernentin zu werden. Allerdings hatte sie nicht die finale Runde bei der Abstimmung erreicht. 1998 hatte sie im Rathaus in der Stabsstelle Gesundheits- und Sozialplanung begonnen, bevor sie 2010 zur Gleichstellungsbeauftragten gewählt wurde.

