Mehr Inhalte, mehr Übersichtlichkeit Die neue digitale PNN

die Potsdamer Neueste Nachrichten und der Tagesspiegel gehören seit Jahrzehnten fest zusammen. Jetzt haben wir ein gemeinsames digitales Zuhause - auf der komplett neugestalteten Webseite des Tagesspiegels.

Alle lokalen und regionalen Inhalte aus Potsdam und Brandenburg finden Sie ab sofort nicht nur, wenn Sie pnn.de aufrufen, sondern zugleich hier im Ressort Potsdam des Tagesspiegels. Unsere PNN-Berichterstattung aus Potsdam und Brandenburg lesen Sie außerdem weiterhin in unserer ebenfalls runderneuerten PNN-App.

Die Neuerungen bieten für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zahlreiche Vorteile: Der Tagesspiegel gehört zu den wichtigsten Nachrichten- und Medienwebseiten in Deutschland. Diese Position werden wir gemeinsam in den nächsten Monaten weiter ausbauen. Dafür bieten wir Ihnen künftig mehr Inhalte, eine klare Orientierung, mehr Übersichtlichkeit und ein gutes Lesegefühl.

Ab sofort PNN-Artikel kommentieren

Großes Plus für alle PNN-Leserinnen und Leser: Ab sofort können PNN-Artikel kommentiert werden. Wir freuen uns sehr auf Ihre Meinungen und Hinweise!

Die Neugestaltung ist ein wesentlicher Schritt zur Erneuerung unserer gesamten Marke Tagesspiegel und damit auch der Potsdamer Neueste Nachrichten. Unser Ziel ist es, Sie umfassend über das Geschehen in Potsdam, Brandenburg, Berlin, Deutschland und der Welt zu informieren – mit interessanten Geschichten und kenntnisreichen Analysen.

Wir bauen unsere bundespolitische Berichterstattung für Sie weiter aus. Außerdem blicken wir noch stärker auf die internationale Politik. Bei allem setzen wir mehr auf Expertise, Analyse und Einordnung als auf lautstarke und kurzatmige Meinung.

Welche weiteren neuen Inhalte gibt es?

Unser Innovation-Lab hat bereits mehrere preisgekrönte datenjournalistische Projekte verwirklicht. Jetzt bekommen ihre Analysen noch mehr Präsenz auf der Tagesspiegel-Homepage. So wie beispielsweise unser aktueller Krisenmonitor.

Der neue Krisenmonitor des Tagesspiegel zeigt aktuelle Entwicklungen zur Inflation, dem Corona-Virus, dem Krieg in der Ukraine und zum Klimawandel. © Thomas Weyres / Tagesspiegel-Innovation-Lab

Der Unterschied zwischen Meinung und Nachricht ist für Sie künftig direkt erkennbar. Außerdem bilden wir für Sie Schwerpunkte auf der Homepage, sodass Sie auf einen Blick zu großen Themen alles Wichtige sehen.

Im Zuge der Modernisierung unserer Seite haben wir auch die PNN-App so gestaltet, dass Sie dort nun ebenfalls alle unsere Texte kommentieren können. Mehr zur Community erfahren Sie hier.

Mit einem Klick in der App können Sie auch weiterhin zwischen der Webseite und unserem PNN-E-Paper wechseln. Wer unsere App noch nicht hat, kann sie hier kostenfrei für iOS herunterladen und hier für Android. Wer unsere App schon hat, sollte sie einmal updaten, um die neuen Möglichkeiten zu nutzen.

Die PNN-App. © PNN/Tagesspiegel

Warum ein neues Design?

Der Relaunch von Tagesspiegel.de ist ein Teil der visuellen Überarbeitung aller Produkte und journalistisch-publizistischen Kanäle des Tagesspiegels und damit auch der Potsdamer Neueste Nachrichten. Die Grundlage der visuellen Neuausrichtung ist ein intern entwickelter Styleguide, der die gestalterischen Leitplanken für die derzeitigen und zukünftigen Produkte darstellt. Wir haben bereits im letzten Jahr begonnen, einzelne Produkte umzustellen, zum Beispiel unsere Fachbriefings „Tagesspiegel Background“ und neue Mailings wie die „Tagesspiegel Morgenlage“.

Auf stationären Endgeräten fällt die „rechte Spalte“ weg und wir trennen uns von wenig genutzten Modulen und Komponenten. Ein neues Schriftbild garantiert auf allen Endgeräten eine verbesserte Lesbarkeit.

Desktop-Ansicht von tagesspiegel.de © Thomas Weyres

In den vergangenen Jahren sind bei Tagesspiegel und PNN viele neue Produkte entstanden, oftmals in einer sehr hohen Geschwindigkeit – wir publizieren heute auf über 50 Kanälen. Die Gestaltungsrichtlinien, die es bis vor ein paar Jahren gab, wurden dieser Geschwindigkeit und der Vielfalt und Eigenheiten der einzelnen, oftmals digitalen Kanäle nicht mehr gerecht, bzw. ließen sich auf diese nicht anwenden.

Teil des neuen, in enger Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Verlag entstandenen Styleguides, ist neben einem konsistenten Schriftbild über alle Kanäle, auch die Überarbeitung der Darstellung der Marken Tagesspiegel und Potsdamer Neueste Nachrichten und aller Subbrands und Produktauszeichnungen.

Das neue Tagesspiegel-Logo: Für die Verwendung auf digitalen Endgeräten optimierte Version mit klarer visueller Architektur für alle Submarken © Thomas Weyres

Das Logo des Tagesspiegels wurde leicht überarbeitet, der Schriftzug des Logos komplett neu gezeichnet und in verschiedenen Varianten für die Darstellung in gedruckten und digitalen Medien optimiert. Dem Tagesspiegel-Grundsatz „Rerum Cognoscere Causas“ bleiben wir treu.

Brauche ich künftig nur noch ein Nutzerkonto?

Ja. Egal, ob Sie Ihr Abo, Ihre Newsletter oder Ihr Community-Konto verwalten wollen. Es gibt nur noch eine Anmeldung und eine zentrale Seite, über die Sie Ihre Dienste verwalten können. Hier erfahren Sie mehr dazu.

War das jetzt alles?

Nein, wir haben um vor allem technische Komplexität rauszunehmen viele Weiterentwicklungen noch nicht im ersten Schritt enthalten. Aber in den nächsten Monaten kommen weitere Features, Veränderungen und Inhalte hinzu. Bleiben Sie also gerne gespannt!

Was bedeutet der Relaunch für die Redaktion?

Für uns in der Redaktion ist der Digital-Relaunch auch der Einstieg in eine neue Art zu arbeiten – mit einem komplett neuen Redaktionssystem und veränderten Arbeitsabläufen. Künftig wird es ein Redaktionssystem für unsere Ausspielkanäle geben: egal, ob Print, Digital oder auch Newsletter. So können wir uns noch intensiver auf die Inhalte konzentrieren.

Und wie finden Sie das?

Für uns ist der Relaunch kein Endpunkt, sondern ein Startpunkt für unsere konsequente Weiterentwicklung. Dem vorausgegangen ist ein monatelanger Prozess der technologischen Erneuerung. Aber ob am Ende alles gut wird, was lange währt, entscheiden Sie.

Wir sind sehr gespannt auf Ihr Feedback und deshalb: Schreiben Sie uns gerne ihre Meinung, ihre Kritik oder, wenn es gar nicht anders geht, auch ihr Lob. Dafür am besten hier an unserer Umfrage teilnehmen oder schreiben Sie uns gerne auch direkt an christian.tretbar@tagesspiegel.de, Lorenz Maroldt, Thomas Weyres und Sabine Schicketanz.

