Nach Aussagen von FRiedrich Merz zur AfD CDU Potsdam schließt jede Zusammenarbeit aus

Potsdams CDU-Chef Steeven Bretz schließt nach unklaren Aussagen des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit der AfD aus. Es gelte die Beschlusslage der CDU Deutschland und der CDU Brandenburgs. „Es wird keine Zusammenarbeit mit Extremisten geben“, sagte Breetz den PNN. Die AfD dulde Extremisten in ihren Reihen. Und ihre Jugendorganisation, die Junge Alternative in Brandenburg, sei vom Innenministerium als gesichert rechtsextrem eingestuft worden.

Merz hatte am Wochenende im ZDF-Interview eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ganz ausgeschlossen, war aber nach massiver Kritik, auch aus der eigenen Partei, am Montag zurückgerudert. Bretz sagte nun, er ärgere sich sehr, „dass wir in Deutschland nur noch über die AfD reden“. Dabei hat an dieser Entwicklung Merz („Wir sind eine Alternative für Deutschland mit Substanz“) maßgeblichen Anteil. Es sei wichtig, die „Sorgen und Nöte“ der Bevölkerung ernst zu nehmen udn Probleme zu lösen. Auf die Frage, welche das sind, antwortete Bretz: „Flüchtlingspolitik, steigende Preise, die schlechte Arbeit der Bundesregierung und diffuse Ängste.“

Die Kritik am Parteichef bleibt nicht aus. „Ich ärgere mich, dass die ungeschickte Wortwahl eine solche Debatte ausgelöst hat. Das nutzt der CDU nicht“, sagte der Landtagsabgeordnete Bretz. Allerdings betonte er auch, dass zwischen Funktionären und Wählern der AfD unterschieden werden müsse. „Wir stärken die AfD, wenn wir die alle ihre Wähler als rechtsextrem abstempeln.“

Auch Matthias Finken, Vorsitzender der Stadtfraktion, will keine Zusammenarbeit mit der AfD. Solange sich die Partei nicht von rechtsextremen Positionen und Personen abgrenze, könne sie nicht am „demokratischen Konzert“ teilnehmen, sagte Finken. Auf kommunaler Ebene sehe er die AfD noch nicht einmal als Diskussionspartner, weil sie sich „auf Polemik und gewohnte Parolen“ beschränke. „Mit der AfD kann ich nicht ernsthaft diskutieren“, so Finken. Es gebe auch keine Versuche der Vereinnahmung mehr durch die AfD-Stadtfraktion. „Wir sind eher die Zielscheibe für Seitenhiebe der AfD“, sagte Finken. Es sei richtig und wichtig, dass Merz in seiner Klarstellung jegliche Zusammenarbeit ausgeschlossen habe.

Zustimmung erhält der Parteivorsitzende dagegen von der Potsdamer CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig.