PNN-Serie zur Kommunalwahl in Potsdam : Das BfW kämpft für mehr kommunale Wohnungen und einen ICE-Anschluss

Wohnen, Verkehr, Soziales: Was sind hier die wichtigsten Ziele der Parteien und Gruppierungen, die in Potsdam zur Kommunalwahl antreten? Die PNN geben in einer Serie Antworten. In dieser Folge: das neue Scharfenberg-Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit (BfW).