Potsdam Heute, 24. November 2023 Potsdamer Adventskalender, Millionen-Überraschung, Heizkosten-Umfrage

alle reden über Geld. Doch während der Ampel-Koalition unseres Potsdamers Olaf Scholz (SPD) plötzlich 60 Milliarden Euro abhandengekommen sind, Brandenburgs Jusos am Wochenende auf dem SPD-Parteitag Milliardäre enteignen wollen, liegt in Potsdam die Problemlage mal wieder ganz anders: Hier hat der Kämmerer jüngst einige Millionen Euro gefunden.



127, um genau zu sein. Und zwar bei der Abrechnung der Haushaltsjahre 2020 und 2021. Über diesen Geldregen allerdings freut sich in Potsdam niemand so richtig. Warum, lesen Sie im Newsletter.



Zunächst soll es hier um eine Freude für Sie gehen: Ab dem 1. bis zum 24. Dezember gibt es von uns erstmals den Potsdamer Adventskalender. Über diesen Newsletter versorgt das Potsdam Heute-Team Sie im Dezember bis zum Heiligabend täglich mit aktuellen, ausgesuchten Empfehlungen für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit in Potsdam.

Ob Weihnachtsmarkt, Adventskonzert oder Grünkohl-Dinner: Im Potsdamer Adventskalender sagen wir Ihnen, wo es sich lohnt, hinzugehen und mitzumachen. Wir geben Tipps für besinnliche Erlebnisse mit Familie und Freunden und originelle Geschenke aus Potsdam.

Ab dem 1. Dezember immer morgens in Ihrer Mailbox - kurz, kostenfrei, unterhaltsam und informativ. Wir hoffen, Sie freuen sich darauf genauso wie wir! Hier geht es zur Anmeldung für Potsdam Heute samt Potsdamer Adventskalender.

