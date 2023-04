Potsdam Heute, 28. April 2023 Potsdam in Geldnot, zwei Jahre Oberlin-Morde, bald noch ein Wahldrama?

Guten Morgen,

nur ausnahmsweise, versprochen, schauen wir zum Start kurz über die Landesgrenze - Richtung Potsdams schwieriger Nachbarin: Das Wahldrama in Berlin machte gestern bundesweit Schlagzeilen. Keine guten.



Auch Brandenburgs Linke-Opposition holte kräftig aus. „Was für ein schlechter Tag, auch für eine verlässliche Zusammenarbeit mit Brandenburg“, sagte Linke-Landes- und Fraktionschef Sebastian Walter. CDU-Mann Kai Wegner, gewählt erst im dritten Wahlgang und womöglich mit Stimmen der AfD, sei nur „Bürgermeister von braunen Gnaden“.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gab sich diplomatischer. Mit Wegner bekomme die „Innovations- und Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg eine starke Stimme“. Er freue sich auf die Zusammenarbeit.



Woidke hat allerdings genug eigene Probleme: Seine SPD, die in der Mark seit 1990 regiert, findet sich laut einer rbb-Umfrage nur noch auf Platz 3 hinter CDU und AfD, die gleichauf liegen.Und die Zufriedenheit der Brandenburger mit Woidkes Regierung sinkt.



Krisenstimmung herrscht obendrein bei den Potsdamer Sozialdemokraten - zuletzt wurde hier die Fraktionsspitze ausgetauscht. Jetzt sorgen zwei Personalien für Gesprächsstoff: Harald Kümmel, der als zuverlässiger Problemlöser im Rathaus gilt, soll als Direktor an den Landesrechnungshof wechseln. Damit würde Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erneut eine wichtige Führungskraft verlieren.



Dazu kommt: Auch Potsdam könnte ein Wahldrama ereilen. Am Mittwoch sollen die Stadtverordneten den neuen Beigeordneten für Bildung, Jugend, Kultur und Sport wählen. Zwei Kandidierende, doch bis zuletzt wackelte für beide die Mehrheit - so entschied OB Schubert erst in letzter Minute, den Wiesbadener Professor und Grünen Walid Hafezi vorzuschlagen. Bleibt ihm und Hafezi eine Zitterpartie erspart? Übers lange Wochenende können sich die Fraktionen noch einmal sortieren.



