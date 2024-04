Kapelle des Potsdamer Garnisonkirchturms wird eingeweiht Drinnen Gottesdienst, draußen Protest

Eklat am Rande der Einweihung der Kapelle des wiedererrichteten Potsdamer Garnisonkirchturms am Ostermontag: In einer von Protestierenden verlesenen E-Mail fordert der Nagelkreuz-Aktivist Paul Oestreicher die Rückgabe des Nagelkreuzes des Garnisonkirchturms. Seine Begründung: Das Projekt einer Friedenskirche sei gescheitert, so der heute 90-jährige Oestreicher, der vor 20 Jahren das Nagelkreuz als Symbol der Versöhnung und der Friedensarbeit an den Ort der Garnisonkirche gebracht hatte.

Oestreicher fordere, sagte der Religionswissenschaftler Horst Junginger anlässlich der Proteste gegen die Einweihung der Kapelle, dass das Nagelkreuz aus dem Garnisonkirchturm entfernt werde. Es solle nicht mehr auf dem Altar der Kapelle stehen. Oestreicher hatte 2001 die Idee eines Wiederaufbaus des Turms als Versöhnungszentrum geprägt. 2015 hatte sich der ehemalige Domkapitular und Leiter des Versöhnungszentrums in Coventry vom Projekt Garnisonkirche zurückgezogen.

Befürworter und Gegner des umstrittenen Wiederaufbaus treffen am heutigen Ostermontag bei der Einweihung der Nagelkreuzkapelle im Turm der Garnisonkirche in der Breiten Straße aufeinander. Sie wird ab 18 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in Dienst genommen. Gegner des Wiederaufbauprojekts haben zu Protesten aufgerufen. Die Polizei ist rund um den Kirchturm mit zahlreichen Beamten vor Ort.

Protest vor der Eröffnung der Kapelle der Garnisonkirche in Potsdam © Andreas Klaer

Alle Plätze für den Gottesdienst sind ausgebucht, etwa 100 Menschen haben in der Kapelle Platz. Wegen des großen Interesses wird die Veranstaltung live im Internet gestreamt. Die Eröffnungspredigt wird Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz halten.

Die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche und die „Antifaschistische Vernetzung Potsdam“ demonstrieren. „Wir haben für den Tag Kundgebungen rund um die Garnisonkirche angemeldet und bieten ganz unterschiedlichen Aktionsformen Raum, Protest und Widerstand zu zeigen“, heißt es in einem Aufruf auf der Webseite der Initiative „Stadt für alle“. Man plane „vielfältige Aktionen und kreative Performance“.

Prominente Spender Zu den bekanntesten Spendern für den Wiederaufbau zählt die verstorbene britische Königin Elisabeth II. 1,5 Millionen Euro hatte der Potsdamer TV-Moderator Günther Jauch für das Projekt zur Verfügung gestellt. Schirmherr des Projekts ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Am Donnerstag hatte die Wiederaufbaustiftung die Kapelle im Turm erstmals für die Presse geöffnet. Der Innenraum mit dem acht Meter hohen Deckengewölbe ist modern und schlicht gehalten, die Wände sind mit einer 2,50 Meter hohen Holzverkleidung bedeckt. Früher war dieser Raum nur der Durchgang ins Kirchenschiff. Die hellen und dunklen Fliesen auf dem Boden zeigen den früheren Grundriss.

Die Kapelle im Turm der Garnisonkirche vor der Indienstnahme am Ostermontag, 1. April. © Andreas Klaer

Der Innenraum zeige klar den architektonischen Bruch mit der Vergangenheit, der von Kritikern immer wieder gefordert worden sei, sagte Jan Kingreen, Pfarrer und Programmvorstand der Stiftung Garnisonkirche. Auch die neue Schuke-Orgel mit ihren 1460 Pfeifen wird am Ostermontag eingeweiht: Kreiskantor Björn O. Wiede wird darauf die Bachkantate „Erfreut euch, ihr Herzen“ spielen. Jüngster Stein des Anstoßes ist ein Feldaltar, an dem einst Soldaten vor Kriegseinsätzen gesegnet worden waren. Dabei handelt es sich um eines der wenigen historischen Originalstücke aus der früheren Militärkirche. Er soll noch einmal geweiht werden, die Kritiker verurteilen dies.

Als Projekt von „nationaler Bedeutung“ gefördert

An dem Turm wird seit Oktober 2017 gebaut. Mehr als die Hälfte der deutlich über 40 Millionen Euro liegenden Baukosten werden vom Bund finanziert. Die Förderung eines Sakralbaus aus Mitteln der Kulturstaatsministerin ist in Deutschland einzigartig. Der Bund hatte das Projekt als von „nationaler Bedeutung“ eingestuft. Die von Philipp Gerlach entworfene, 1730 bis 1735 errichtete Garnisonkirche galt als eins der Hauptwerke des preußischen Barock.

Protestplakat am Rande der Einweihung der Kapelle des Garnisonkirchturms. © Andreas Klaer

Die Gegner sehen im Bau dagegen ein Symbol des Militarismus und einen Treffpunkt rechtsnationaler Bewegungen in den 1920er- und 1930er-Jahren. Das Original der preußischen Militärkirche, vor dem sich Hitler und Hindenburg anlässlich der Reichstagseröffnung am 21. März 1933 die Hände schüttelten („Tag von Potsdam“), war bei einem alliierten Bombenangriff im April 1945 zerstört worden. Die Reste des Turms ließ die SED 1968 sprengen.

Kritiker des Wiederaufbaus sehen in dem Turm ein Symbol des Militarismus. © Andreas Klaer/PNN

Die Kritiker des Wiederaufbaus, die am Ostermontag vor Ort protestierten, betonten erneut, auch die Kapelle der Turms vollziehe nicht ausreichend den architektonischen Bruch mit der Vergangenheit der Kirche. Rund 50 Menschen wohnten am frühen Montagnachmittag Vorträgen im benachbarten Rechenzentrum bei. Dort sagte Philipp Oswalt vom „Lernort Garnisonkirche“, die Garnisonkirche sei nicht Opfer des Bombenkriegs und der DDR gewesen, wie oft propagiert. Er behauptete, Militärpfarrer hätten damals die Kirche als Ort des „Tag von Potsdam“ durchgesetzt.

Dass die Stiftung Garnisonkirche heute erneut die Versöhnung betone, erinnere an den „Tag von Potsdam“, der die „Versöhnung des alten und jungen Deutschlands“ symbolisieren sollte, so Oswalt. Ausgerechnet am Ostermontag komme es zur Wiederauferstehung des Geistes von Friedrich dem Großen. „Wie unbekümmert ist man, diesen symbolischen Tag mit dieser Geschichte zu verbinden?“, fragte Oswalt.