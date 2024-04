Die Erweiterung der Waldstadt-Grundschule ist dringend nötig – nun sind zur Bauvorbereitung 17 Bäume gefällt worden. Im laufenden Schulbetrieb soll auf dem Gelände ab dem Sommer ein Erweiterungsbau mit einer neuen Sporthalle entstehen.

Gefällt wurden nach Angaben der Verwaltung vor allem Waldkiefern, Spitzahorn und Birken, aber auch eine 120 Jahre alte Eiche. „Dies ist ein sehr trauriger Moment im Schulleben, den wir mit einer Zeremonie begangen haben“, beschreibt Schulleiterin Katja Kaden. Für die Schule sei die Sporthalle wichtig. „Dennoch ist dies für die Kinder eine herausfordernde Situation, die wir mit pädagogischen Mitteln begleiten“, so Kaden. So werde beispielsweise Holz der alten Eiche in die Gestaltung des neuen Gebäudes und des Schulhofs integriert.

Zeremonie der Waldstadt-Grundschüler vor der Fällung der Eiche. © privat/privat

Fällung war laut Stadtverwaltung notwendig

Nach Angaben der Stadtverwaltung war die Fällung unvermeidlich: „Im Planungsprozess wurden alle möglichen Varianten zur Baumerhaltung, besonders der großen Eiche, unter den örtlich vorhandenen Rahmenbedingungen intensiv geprüft“, erläuterte Stadtsprecher Markus Klier auf Anfrage. „Im Ergebnis verbleibt leider die Notwendigkeit der Baumfällungen, um das Baufeld und den laufenden Schulbetrieb zu sichern.“

28 Monate Bauzeit sind für den Neubau eingeplant.

Die weitere Planung der Stadt sieht nun vor, im Sommer das Baufeld vollständig freizuräumen und Leitungen umzuverlegen. Auch soll dann der Abriss des Seitenflügels der Schule an der Friedrich-Wolf-Straße beginnen. Neu geplant ist ein mehrgeschossiger Erweiterungsbau mit einer Zwei-Feld-Sporthalle und Unterrichtsräumen. Der Neubau soll über einen zweigeschossigen Verbindungsbau mit dem Hauptflügel des bestehenden Schulgebäudes verbunden werden. Die Stadt kalkuliert nach Angaben von Sprecher Klier mit 28 Monaten Bauzeit, also knapp zweieinhalb Jahre.

Für die gefällten Bäume sind, wie üblich, Ersatzpflanzungen geplant. Nach Ende der Baumaßnahmen sollen laut Verwaltungsangaben auf dem Schulgrundstück und im umliegenden Bereich „Neupflanzungen mit erhöhter Pflanzqualität“ vorgenommen werden. Für weitere Bäume sollen Ausgleichszahlungen getätigt werden.

Die Waldstadt-Grundschule gibt es bereits seit mehr als 60 Jahren, im vergangenen Sommer wurde Jubiläum gefeiert. Erbaut wurde das Gebäude ursprünglich für eine zweizügige Schule. Mittlerweile ist sie dreizügig, was die Platznot erklärt. Derzeit lernen an der Grundschule etwa 400 Kinder. Laut Schulleitung wurden dort auch schon bis zu 600 Kinder unterrichtet.

Eine Machbarkeitsstudie für Neubau und Sanierung war bereits 2017 erstellt worden. Demnach sollte der Neubau eigentlich bis zum Jahr 2025 fertiggestellt sein. Anschließend war die Sanierung des Altbaus bis 2027 geplant. Der Altbau soll künftig den derzeit in Containern untergebrachten Hort sowie neugestaltete Fachräume aufnehmen. In einem neuen Verbindungsbau sollen der Eingangsbereich mit Garderobe und die Schulbibliothek unterkommen.