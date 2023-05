Royaler Besuch in Groß Glienicke Prinz Edward kommt ins Alexander-Haus

Potsdam erwartet Besuch aus dem britischen Königshaus: Prinz Edward, Herzog von Edinburgh und Bruder von König Charles III., kommt am 22. und 23. Mai nach Berlin und Potsdam, wie die britische Botschaft am Montag bekannt gab. In Berlin wird er gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) Jugendliche ehren, die am Duke of Edinburgh’s International Award teilgenommen haben. Im Rahmen des Aufenthalts wird Prinz Edward zudem das Alexander-Haus in Groß Glienicke besuchen, teilte die Botschaft weiter mit.

In dem ehemaligen Sommerhaus einer jüdischen Familie, die 1936 nach England geflohen ist, werde er sich „über die wertvolle Gemeinschaftsarbeit insbesondere mit Geflüchteten sowie die Arbeit mit Schülern und hochbegabten Studierenden informieren, die sich auf Bildung und Versöhnung konzentriert“, heißt es weiter. Der Verein Alexander-Haus, der das Gebäude auf Initiative der Nachfahren der Familie Alexander und unter Beteiligung von Groß Glienicker Bürgerinnen und Bürgern wieder in Stand setzte, begeht in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum.

Der Duke of Edinburgh‘s International Award will junge Menschen dazu ermutigen, sich ehrenamtlich zu engagieren, sportlich aktiv zu sein und auf Expeditionen Zusammenarbeit, Durchhaltevermögen und Freude an der Natur zu stärken. In Deutschland nehmen den Angaben zufolge derzeit mehr als 3000 Jugendliche teil.

Die britische Botschafterin Jill Gallard hofft darauf, „dass der Besuch des Herzogs die Auszeichnung für junge Menschen in ganz Deutschland sichtbarer machen wird“, wie die Botschaft mitteilte.

Prinz Edward ist viertes Kind und jüngster Sohn der im vergangenen Jahr verstorbenen Königin Elizabeth II. und Prinz Philip. Den Titel Herzog von Edinburgh, den zuvor sein 2021 verstorbener Vater und dann sein älterer Bruder Charles trugen, hat der 59-Jährige erst seit März inne. Er engagiert sich jedoch schon seit den 1980er Jahren für die von seinem Vater 1956 ins Leben gerufene Auszeichnung Duke of Edingburgh’s International Award. Er ist zudem Schirmherr mehrerer Initiativen in den Bereichen Jugend, Sport und TV-Produktion. Sein Bruder König Charles III. hatte Deutschland erst Ende März besucht und dabei unter anderem das Ökodorf Brodowin besichtigt.