Treffpunkt Freizeit, Bürgerhaus am Schlaatz und Co. Hacker legen IT-Systeme von Potsdamer Kubus-Einrichtungen lahm

Das Bürgerhaus am Schlaatz, Treffpunkt Freizeit, Jugendclub Alpha, das Kindermusiktheater Potsdam und der Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ - alle fünf Einrichtungen der Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam (Kubus) sind seit dem vergangenen Donnerstag durch einen Hackerangriff lahmgelegt.

In der Nacht zum 25. Januar war die IT-Infrastruktur von Kubus mit Schadsoftware angegriffen worden. Der Server ist vollständig verschlüsselt. „Momentan sind wir nicht per E-Mail erreichbar und können nicht auf die Daten zugreifen“, so Geschäftsführer Gregor Gierlich.

Nach einer ersten Schadensanalyse berichtet er: „Wir haben keine Anzeichen dafür, dass Daten abgeflossen wären.“ Für die notwendige forensische Analyse wurde eine Sicherung des verschlüsselten Servers angelegt, zudem Polizei und die Landesdatenschutzbeauftragte informiert. IT-Experten der Landeshauptstadt versicherten Kubus, dass die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Maßnahmen zu Datenschutz und Datensicherung für „die bestmögliche Sicherheit“ sorgten. Derzeit sehe es danach aus, dass Kubus ein zufälliges Opfer und es kein gezielter Angriff war, sagt Gregor Gierlich.

Telefonisch erreichbar, Ferienprogramm startet wie geplant

Das Bürgerhaus am Schlaatz und Treffpunkt Freizeit seien derzeit nur telefonisch erreichbar. Verträge für Veranstaltungen oder Raumplanung könnten aktuell nur bedingt bearbeitet werden. „Die Veranstaltungen, die wir zugesagt haben, sind nicht betroffen“, so Gierlich.

Das Ferienprogramm des Treffpunkts Freizeit soll wie geplant ab 5. Februar starten und ist auf Website der Einrichtung einsehbar. Ab kommender Woche sollen zudem die Einrichtungen wieder per E-Mail erreichbar sein. Ein Backup des Servers wird derzeit aktiviert. Die Kosten für den beauftragten IT-Dienstleister schätzt Gierlich auf eine mindestens vierstellige Summe. Er sagt: „Bei Sorgen um die Datensicherheit bin ich erreichbar.“

Weitere Cyberattacken in Potsdam

Es ist nicht der erste Hackerangriff auf Potsdamer IT-Infrastruktur. Anfang 2023 war die Potsdamer Stadtverwaltung drei Monate lang offline, nachdem das Rathaus am 29. Dezember 2022 nach Warnungen von Sicherheitsbehörden auf einen bevorstehenden Cyberangriff die Internet-Leitungen ihrer Systeme gekappt hatte. Im April 2023 war das Internetportal der Polizei Brandenburg mehrfach attackiert worden, die Online-Services waren mehr als eine Woche offline.

Brandenburgs Hochschulen sind täglich Cyberattacken ausgesetzt. Die Universität Potsdam berichte von mehreren Tausend Denial-of-Service und Phishing-Angriffen pro Tag, hieß es im Oktober 2023 auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Daniela Oeynhausen. Der Potsdamer Cyberbericht offenbarte im November 2023 zudem Schwachstellen. „Unsere Sicherheitssysteme wehren teils innerhalb von einer Woche 85.000 Angriffsversuche ab. Darunter mehr als 4.000 direkte, auf die Stadtverwaltung angepasste Angriffsversuche“, sagte Juliane Grimm-von Wedemeyer im November 2023 den PNN.