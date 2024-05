Wahlkampf in Potsdam Scholz, Baerbock, Merz, Gysi und Wagenknecht zu Gast

Kurz vor den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni gibt es in Potsdam diverse Termine mit Politikern, die für ihre Parteien werben wollen. Auch die Bundespolitik wird vertreten sein und lädt zu Wahlkreisgesprächen ein. Eine Übersicht.

Den Auftakt macht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der bekanntlich in Potsdam auch zu Hause ist. Er lädt am kommenden Samstag, den 25. Mai, ab 12 Uhr ins Krongut Bornstedt zu seinem Wahlkreisgespräch ein. An seiner Seite ist die SPD-Europa-Kandidatin Marie Glißmann. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Interessierte können sich hierfür unter olaf.scholz.wk@bundestag.de. anmelden. Die von der SPD gesetzte Frist dafür lief bereits am Pfingstmontag ab, ob noch Wünsche oder Nachrücker akzeptiert werden, ist unklar.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) © dpa/Sina Schuldt

Anmelden können sich Interessierte jedoch noch für den Termin der Grünen-Wahlkampftour zur Europawahl. Dabei kommen die Außenministerin und Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und Terry Reintke, die Spitzenkandidatin zur Europawahl, am kommenden Mittwoch, den 29. Mai, in die Schinkelhalle in der Schiffbauergasse in Potsdam. Beginn ist 18.30 Uhr. Die Anmeldung und auch Einreichung von Vorabfragen ist online unter www.gruene.de/europatour2024 möglich.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. © Imago/Political-Moments/imago

Auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz kommt in die Landeshauptstadt. Erwartet werden er, der Europaspitzenkandidat Christian Ehler sowie Brandenburgs Unionschef Jan Redmann am Montag, dem 3. Juni, vor dem Brandenburger Tor auf dem Luisenplatz. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Die BSW-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht. © Imago/Bernd Elmenthaler

Ferner wirbt bereits das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für einen Potsdam-Termin. Die Parteivorsitzende wird am Donnerstag, dem 6. Juni, vor dem Brandenburger Tor erwartet, ebenso der frühere Linke-Politiker Fabio De Masi. Beginn ist um 16 Uhr. Das BSW tritt zur Kommunalwahl in Potsdam nicht offiziell zur Wahl an. Allerdings wirbt das Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit-Wählerinitiative (BfW) mit dem Ex-Linke-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Scharfenberg um Wählerstimmen, das dem BSW nahesteht.

Der bekannte Linken-Politiker Gregor Gysi. © dpa/Serhat Kocak

Ihren Auftakt zum Wahlkampfendspurt feiern auch die Linken in Potsdam. Am 7. Juni laden sie ebenfalls am Brandenburger Tor ein. Ab 15 Uhr werden unter anderem Reden der Parteivorsitzenden Janine Wissler, der EU-Spitzenkandidatin Carola Rackete und Linke-Politiker-Urgestein Gregor Gysi erwartet. Daneben ist zudem ein Kinder- und Kulturprogramm vor Ort geplant.

Dieses Jahr hatte schon es mehrere Besucher größerer Politiker in Potsdam gegeben, unter anderem Christian Lindner, Katarina Barley und natürlich Olaf Scholz. Weitere Potsdam-Termine mit Bundespolitikern vor dem 9. Juni, zum Beispiel von der AfD, sind aktuell nicht bekannt.