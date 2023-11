„Wir haben uns sicher gefühlt. Das ist leider vorbei“ Angst in Potsdams jüdischer Gemeinde

Zusammen mit Star-Violinist Daniel Hope wurde am Donnerstag auf dem jüdischen Friedhof am Pfingstberg an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren erinnert. Am 9. November 1938 war auch der Friedhof von Nazis geschändet worden. „Die Bewahrung unseres jüdischen Erbes und die Erinnerung daran ist mir ein besonderes Anliegen“, sagte Hope, aus dessen Familie der erste Potsdaner Rabbiner Michel Hirsch stammte. Er ist auf dem Friedhof begraben.

Er wünsche sich, „dass wir alle in Frieden und Toleranz miteinander leben können“, sagte Hope. Doch gerade jetzt erfahren Juden auf der ganzen Welt und auch in Potsdam wieder Antisemitismus. Dabei müssen jüdische Einrichtungen, anders als christliche Kirchen, schon lange besonders geschützt werden. „Unser Gemeindehaus sieht aus wie eine Justizvollzugsanstalt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Evgeni Kutikow.

Doch die Gefahr sei real. „Ich hätte nie gedacht, dass wir unsere Gemeinde hinter Stacheldraht und Betonklötzen verstecken müssen. Dass wir Angst haben müssen, um unsere Kinder, die in der Schule oder an der Universität als Juden erkannt und ausgegrenzt oder gar bedroht werden“, sagte Kutikow.

Wir haben uns sicher gefühlt. Das ist leider vorbei. Evgeni Kutikow, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Potsdam.

Als er vor etwa 30 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland kam, sei er froh und dankbar gewesen, in ein demokratisches Land gekommen zu sein, in dem Juden sicher und ein geachteter Teil der Gesellschaft sind. „Wir haben uns viele Jahre sehr sicher gefühlt. Das ist leider vorbei“, sagte Kutikow. „Wo sind wir gelandet?“, fragte er. „Wir können auch lesen, was nicht weit von hier an einer linken und liberalen Universität verbreitet wird. Auch wenn in erster Linie Israel verteufelt wird, so wissen wir, dass Jüdinnen und Juden insgesamt gemeint sind.“

Daniel Hope (M.) beim Progrom-Gedenken auf dem jüdischen Friedhof in Potsdam. © Andreas Klaer

Umso bedauerlicher sei es, dass die jüdischen Gemeinden im Land gerade jetzt keinen richtigen Ansprechpartner hätten. Ein Antisemitismusbeauftragter werde in diesen Tagen mehr denn je gebraucht. Doch die Ernennung werde durch parteipolitische Spiele verhindert, kritisierte Kutikow.

Die Gemeinde freue sich jedoch sehr auf die neue Synagoge. Gemeinsam mit der Instandsetzung der Trauerhalle und der Erweiterung des Friedhofs werde ein Zeichen gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in Deutschland gesetzt, sagte Kutikow. Die Gemeinde hoffe auf Spenden zur Instandsetzung der Trauerhalle. Daniel Hope schloss sich dem Aufruf an. „Wenn ich hier stehe, sehe ich, wie schön die Halle ist und wie schön sie sein könnte. Ich werde heute spenden und bitte Sie um Spenden.“

Susanne Krause-Hinrichs vom Förderverein des jüdischen Friedhofs forderte eine große gemeinsame Anstrengung auf allen gesellschaftlichen Ebenen, um sich dem stärker werden Antisemitismus entgegenzustellen. Dies sei eine Aufgabe von Politik und Gesellschaft. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte, dass es 85 Jahre nach dem Pogrom und wenige Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober gelte, zusammenzustehen. Schüle sagte, „beiden Gewaltexzessen liegt der blindwütige Hass auf Jüdinnen und Juden zugrunde, die Unfähigkeit zur Empathie, der Wille zu Tod, Zerstörung und Leid“.

Am Abend wurde am Ort der früheren Synagoge am Platz der Einheit an die Pogromnacht erinnert. Das Gotteshaus war am 9. November 1938 im Innern völlig zerstört worden. 1939 musste die Synagoge zwangsverkauft werden.

Spenden für die Trauerhalle: Konto der Jüdischen Gemeinde Potsdam, MBS Potsdam, IBAN: DE42 1605 0000 1000 6163 94, Stichwort „Trauerhalle“