Stiftungsmittel entwendet? Strafanzeige an Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße

An der Gedenkstätte Lindenstraße sind Stiftungsmittel mutmaßlich von einer dort angestellten Person entwendet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Stadt spricht von einem „dringenden Verdacht“. Gegen die betroffene Person sei in der vorvergangenen Woche Strafanzeige gestellt worden. Zudem sei eine externe Kanzlei mit der Aufarbeitung der Ereignisse beauftragt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.

Über die Höhe des Schadens könne man derzeit keine Angabe machen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Es geht um die Verwendung von Stiftungsmitteln. Die Vorsitzende des Stiftungsrates der Gedenkstätte, Birgit-Katharine Seemann, die im Rathaus den Bereich Kultur und Museum leitet, hatte die Stadtverordneten im Kulturausschuss am Donnerstagabend im nicht-öffentlichen Teil informiert.

Der Stiftungsrat habe in den vergangenen beiden Wochen „zahlreiche Sofortmaßnahmen ergriffen, um weiteren Schaden abzuwenden“, erklärt die Stadt. Weder die Öffnungszeiten der Gedenkstätte für die Geschichte politischer Verfolgung und Gewalt im Nationalsozialismus, der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR noch deren Veranstaltungsbetrieb seien betroffen, wie eine Stadtsprecherin auf PNN-Anfrage sagte.

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54 ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts und wird durch die Landeshauptstadt und das Kulturministerium gefördert. Von der Stadt fließen in diesem Jahr laut Haushaltsplanung 462.200 Euro an die Gedenkstätte.

Die PNN haben Polizei und Staatsanwaltschaft um Stellungnahmen gebeten und bei der Stadt nach weiteren Informationen gefragt. Der Text wird aktualisiert.