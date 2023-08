Tickets ab Montag, hier alle Tour-Termine Die Ärzte treten in ihrer Heimat Berlin auf – und kommen nach Potsdam

Die Band Die Ärzte macht bei ihrer „Herbst des Lebens“-Tour auch Halt in ihrer Heimat Berlin und dem benachbarten Potsdam. Schlagzeuger Bela B (60), Gitarrist Farin Urlaub (59) und Bassist Rodrigo „Rod“ González (55) kündigten am Sonntag 24 Konzerte von August bis Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Auftakt für die Tour ist am 29. und 30. August in Wien.

Die Konzerte in Berlin finden am 13. und 14. September in der Columbiahalle statt. Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam besucht die Band schon am 5. und 6. September. Dort finden die beiden Konzerte unter freiem Himmel am Waschhaus statt.

Der Kartenvorverkauf erfolgt für die Konzerte in Deutschland und der Schweiz ausschließlich über die Homepage der Ärzte. Tickets sind ab Montag, 21. August, um 17 Uhr erhältlich. Für die beiden Auftritte in Wien gibt es, ebenfalls ab Montag, ein separates Ticketportal.

Neben Berlin und Potsdam stehen auch Konzerte in Offenbach, Bremen, Münster, Köln, Zürich, Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig und Oberhausen auf dem Tourplan. Hier alle Termine der „Herbst des Lebens“-Tour:

29. August 2023: Wien – Arena Open Air

– Arena Open Air 30. August 2023: Wien – Arena Open Air

– Arena Open Air 1. September 2023: Offenbach – Stadthalle Offenbach

– Stadthalle Offenbach 5. September 2023: Potsdam – Waschhaus Open Air

– Waschhaus Open Air 6. September 2023: Potsdam – Waschhaus Open Air

– Waschhaus Open Air 8. September 2023: Bremen – Pier 2

– Pier 2 9. September 2023: Bremen – Pier 2

– Pier 2 11. September 2023: Münster – MCC Halle Münsterland

– MCC Halle Münsterland 13. September 2023: Berlin – Columbiahalle

– Columbiahalle 14. September 2023: Berlin – Columbiahalle

– Columbiahalle 16. September 2023: Köln – Palladium

– Palladium 17. September 2023: Köln – Palladium

– Palladium 28. September 2023: Zürich – The Hall

– The Hall 29. September 2023: Zürich – The Hall

– The Hall 1. Oktober 2023: Bielefeld – Lokschuppen

– Lokschuppen 2. Oktober 2023: Bielefeld – Lokschuppen

– Lokschuppen 4. Oktober 2023: Hamburg – Edel-Optics-Arena

– Edel-Optics-Arena 5. Oktober 2023: Hamburg – Edel-Optics-Arena

– Edel-Optics-Arena 7. Oktober 2023: Saarbrücken – Saarlandhalle

– Saarlandhalle 9. Oktober 2023: Leipzig – Haus Auensee

– Haus Auensee 10. Oktober 2023: Leipzig – Haus Auensee

– Haus Auensee 12. Oktober 2023: Oberhausen – Turbinenhalle

– Turbinenhalle 13. Oktober 2023: Oberhausen – Turbinenhalle

– Turbinenhalle 14. Oktober 2023: Oberhausen – Turbinenhalle

Nachdem die selbst ernannte „Beste Band der Welt“ pandemiebedingt eine ausverkaufte Tour zunächst verschieben und schließlich ganz absagen musste, hatten Die Ärzte im vergangenen Jahr gleich zwei Touren gespielt.

Dabei ging es durch mehrere Berliner Clubs, um die Szene der Hauptstadt zu unterstützen. Daneben gab es eine große Stadion-Tour sowie in diesem Jahr einige Festivals.

Die Club-Konzerte sind fotografisch festgehalten im Band „Die Ärzte: Nackt im Wind - Die Berlin Tour MMXXII“. Das Buch mit den Fotografien von Jörg Steinmetz erscheint am 30. August.

In einem Vorwort analysiert der frühere „Tagesthemen“-Moderator Ulrich Wickert (80) Songs von Die Ärzte unter Bezug auf historische Größen wie Heinrich Zille, Hans Fallada, Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Joseph Roth, Thomas Mann oder Richard Wagner. Wickerts Fazit: „Die Ärzte gehören mit ihren Texten zum demokratischen Kulturgut in Deutschland.“