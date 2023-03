Wochenendtipps für Potsdam „Nackt in die DDR“ und Fallada-Sucht

Die „PotsDamen“ von der Malerin Heike Isenmann gehören zur Potsdamer Frauenwoche 2023. Das Autonome Frauenzentrum in der Schiffbauergasse zeigt die Ausstellung mit Frauenporträts in Tusche und Aquarell ab Freitag, die Eröffnung mit Musik ist am heutigen Freitag um 19 Uhr.

Oder Sie huschen rüber zum Swing-Konzert im Kunsthaus Sans Titre, ebenfalls am heutigen Freitag ab 19 Uhr: Hier spielt das Berliner Trio Hertenstein-Donkin-Delius mit Schlagzeuger Joe Hertenstein, Jazzbassist und Komponist Phil Donkin und Saxophonist Tobias Delius. In der Französischen Straße 18, 12 und 15 Euro kostet der Eintritt.

Kenn’se den? Lieber vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt. So lautete ein DDR-Witz über den umstrittenen Vorzeigekünstler der DDR, den Maler Wille Sitte. Der 25-jährige Berliner Journalist Aron Boks entdeckte eher zufällig, dass dieser Sitte sein Urgroßonkel war. Als bei einem Familientreffen plötzlich ein Gemälde von diesem auftauchte – „Die Heilige Familie“ – begann Aron Boks, nachzuforschen. Daraus wurde das Buch „Nackt in die DDR“, Willi Sitte als Mensch in all seiner Zerrissenheit, zwischen Ideologie und Idealismus, Ruhm, Macht, Kunst und Anerkennung. Am Samstag liest Aron Boks daraus vor. Um 20 Uhr im Kunstraum Waschhaus.

Wenn Sie oder Ihre Kinder auch malen wollen: Am Sonntag findet ab 14 Uhr im Potsdam Museum eine Familienführung durch die Peter-Rohn-Ausstellung statt, anschließend wird zum Malen eingeladen. Das Thema lautet: Habt Ihr einen Lieblingsort in Potsdam? Anmeldung unter (289) 6869.

Liebesbriefe und mehr schrieben sich Anna und Rudolf Ditzen, aka Hans Fallada, einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. „Er war ein süchtiger Mensch. Beim Schreiben süchtig, tablettensüchtig, morphiumsüchtig, alkoholsüchtig und süchtig nach Frauen“, so beschrieb ihn seine Frau. Am Sonntag ab 11 Uhr lesen die Schauspieler Rainald Grebe, Tilla Kratochwil und Lutz Wessel aus dem Briefwechsel des Paares. In der Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47. Karten für 12 und 15 Euro gibt es unter (0331) 2804103.

Zur Startseite