Radrennen bei den Special Olympics World Games Pedalumdrehungen für die Inklusion

Ein Hauch von Tour de France zieht durch Berlin. Metallgitter wie von der Mutter aller Rundfahrten gewohnt sperren den Innenbereich von Berlin – von Schloss Bellevue über den Reichstag bis zum Brandenburger Tor – ab. Und immer, wenn ein Pulk Radfahrer vorbeikommt, wird geklatscht, gebrüllt, gerufen.

187 Radsportler*innen sind derzeit mit ihren Rädern auf dem abgesperrten Kurs unterwegs. Sie bestreiten Straßenrennen und Zeitfahren der Special Olympic World Games. Manche fahren auf eigens angefertigten Rennmaschinen wie die Profis. Die Thüringerin Heike Naujoks etwa hat ein Rad, das vom Hersteller Giant eigens für sie angefertigt wurde.

Andere fahren mit Spezialmaschinen. Der Berliner Robert Herberg etwa hat ein Rad mit drei Rädern. Es verleiht ihm höhere Stabilität. Andere sind mit Mountainbikes oder City Rädern unterwegs. Meist ist die Wahl auch abhängig vom Budget. Was können sich die Eltern leisten? Wie viel Mittel haben inklusive Sportvereine zur Verfügung?

Angesichts dieser Einschränkungen ist das Materialzelt mitten auf der Straße des 17. Juni schon recht gut bestückt. Und es wird auch bewacht; Rennmaschinen, wie sie hier stehen, können gut und gerne 5.000 Euro kosten.

Digitale Serie Dieser Text erscheint im Rahmen der „Special Olympics Zeitung“ – ein Gemeinschaftsprojekt von Tagesspiegel, DGUV, BGW und Special Olympics Deutschland. Alle Texte zu den Weltspielen in Berlin finden Sie hier.

Auf seiner Rennmaschine sauste der Strausberger Leon Colberg als Bester seiner Kategorie im Fünf-Kilometer-Rennen über die Straße des 17. Juni. „Das Rennen ist genauso abgelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte er noch etwas außer Atem, aber bereits mit verschmitztem Lächeln im Gesicht, dem Tagesspiegel.

„Ich habe die ganze Zeit schön Windschatten gelutscht, wie man so sagt im Radsport, und bin dann in der Kurve vorbei gesprintet. Ich habe schon fast gedacht, ich schaff’s nicht oder er holt mich ein. Aber es hat geklappt“, sagt er strahlend. Und als er den, der ihn fast eingeholt hat, den Kostarikaner Minor Cordero, sieht, geht er auf ihn zu, sagt „Great Race“ und umarmt ihn.

Für Leon Colberg ist das selbstverständlich, den Rivalen zu beglückwünschen. Seinen Vater und Trainer Torsten Colberg freut die Geste. „Das ist hier ganz, ganz groß. So nett, wie die Athleten untereinander sind und auch die Trainer, die Teambetreuer, alle eigentlich: Das gibt es sonst nirgendwo. Es ist wirklich nur hier so. Da wird für alle geklatscht und alle freuen sich für jeden. Das finde ich super“, sagt er dieser Zeitung.

Colberg senior ist Sportlehrer. Lange schon betreut er seinen Sohn, auf dem Rad, und auch sonst. Nicht immer war das leicht, erzählt er. Denn bei Sohn Leon wurde Asperger diagnostiziert. „Es war harte Arbeit, dass er so wurde, wie er jetzt ist. Denn man eckt doch immer wieder an. Und es ist nach wie vor schwierig in bestimmten Situationen, gerade in der Schule, weil da auch die Akzeptanz von vielen Lehrkräften leider immer fehlt“, erzählt er.

Leon Colberg mit seinem Vater und Trainer Torsten Colberg © Tilo Wiedensohler/camera4

Leon Colberg selbst macht den Eindruck, dass er stolz ist auf das, was er erreicht hat. Der 17Jährige geht in eine Schule mit Schüler*innen ohne Beeinträchtigung. Er trainiert mit anderen Sportler*innen ohne Beeinträchtigung und nimmt auch an Wettkämpfen teil. Mehr Rückenwind für die Inklusion erhofft er sich durch die Weltspiele dennoch.

Werden Rennveranstalter sich dem inklusiven Sport mehr öffnen?

„Es ist cool, dass es die Special Olympic World Games gibt. Und es ist wichtig, dass auf Leute mit geistiger Behinderung aufmerksam gemacht wird. Denn die Akzeptanz und das Verständnis sind doch ziemlich gering in der Gesellschaft. Ich hoffe sehr, dass das jetzt zunimmt“, sagt er. Das hoffen im Grunde genommen alle Sportlerinnen und Sportler, die man befragt bei diesen Weltspielen, alle Trainer*innen und Betreuer*innen, alle Eltern.

Und ein bisschen was tut sich ja auch. Bundesminister*innen geben sich die Klinke in die Hand bei den Weltspielen. Sportverbände wie auch der Weltradsportverband UCI geloben in Pressemitteilungen und Memos of Understanding mehr Aufmerksamkeit für Inklusion.

Radsportrainer Oliver Zöbisch vom Inklusiven Sportverein Norderstedt hofft vor allem darauf, dass Rennveranstalter sich in Zukunft dem inklusiven Sport mehr öffnen. „Es gibt ja viele Amateurrennen in Deutschland. Es wäre toll, wenn sie auch Rennen für Athlet*innen mit geistiger Einschränkung anbieten würden. Denn für uns inklusive Vereine ist es schon enorm schwer, überhaupt Strecken zu finden, die man absperren kann für Rennen. Und dann ist das auch ziemlich kostenintensiv“, sagt er dem Tagesspiegel.

Die klassischen Rennveranstalter haben indes das Knowhow und auch Mittel für Straßensperrungen für den Sport. Es wäre ein großes Zeichen dafür, dass Inklusion im Radsport angekommen ist, wenn die Rennveranstalter von Hamburg Cyclassics, Münsterland-Giro oder Eschborn-Frankfurt in ihr Amateurprogramm auch Straßenrennen für Special-Olympics-Starter*innen anbieten würden. Die Streckenlänge muss nicht riesig sein. Hier bei den Weltspielen gehen die Distanzen von fünf bis 25 Kilometer.